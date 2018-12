Himmlische Hingebung

(bgt) - Der Mann ist ein Phänomen. Er produziert keine Hits, seine Fans kreischen nicht vor Entzücken. Er unterhält weder mit Wortwitz, noch mit kabarettistischen Einlagen. Er erzeugt schlicht und einfach Klänge von harmonischer Kraft oder er lässt sie produzieren: Lex van Someren, der niederländische Allround-Künstler mit Wohnsitz in Baden-Baden.

Am Samstagabend gab er im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl das Abschlusskonzert seiner Tour 2018. Das gewählte Motto "Wie im Himmel" ist auch hier wieder Programm, wie bei fast allen seinen Konzerten. Denn blickt man in die Gesichter der Besucher, dann ist da schon so etwas wie "himmlische Hingebung" zu spüren - und genau das ist das Konzept des Holländers mit der wohlklingenden Stimme, die vom tiefsten Bass bis zum höchsten Falsett reicht. Seine Musik ist meditativ und ebenso seine Botschaft, die er mit ihr transportiert.

In seinen frühen Jahren als Clown in Varietés unterwegs, ist er seit 1995 auf dem spirituellen Weg und kündet von der zu erweckenden Kraft in uns selbst. "Berühre die Essenz in Dir und Du weißt, wer Du wirklich bist", lautet eines seiner Zitate. Und er zitiert auch andere, wie etwa Rumi, den persischen Sufi-Mystiker: "Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, sondern einfach alle Hindernisse aufzuspüren, die du der Liebe in den Weg gestellt hast."

Damit wäre in etwa seine Botschaft umschrieben, die er gleichermaßen in Seminaren, Workshops, Klangevents oder Retreats (spirituellen Auszeiten auf Bali) den Menschen nahezubringen versucht. Es versteht sich, dass er seine Botschaften auch auf CDs und DVDs präsentiert.

Die Faszination, die an diesem Abend von den Mitwirkenden (Musik, Gesang und Tanz) ausgeht, ist fast mit Händen zu greifen, denn Virtuosität und Hingabe bilden in der dreieinhalbstündigen Vorstellung eine geradezu magische Symbiose. Da ist zunächst van Somerens genialer Arrangeur und langjähriger Begleiter Frank Steiner, der mit Keyboard und Trompete Akzente setzt. Johannes Hustedt brilliert mit variantenreichen Flöten- und Saxofoneinlagen, während Vache Bagratuni auf dem Cello den warmen und gefühlvollen Ton angibt. Gänzlich hingerissen sind die Besucher von Perkussionist Nils Tannert bei zwei seiner Soloeinlagen an der riesigen O-Daiko-Drum - eine einzigartige Vorstellung.

Kongenial mit van Somerens Stimme verschmilzt die von Sängerin Kati Okwuazu, die ihn bei fast allen Songs begleitet. Monika Bürk-Finkbeiner in engelsgleichem Gewand verleiht der Vorstellung ein mystisches Gepräge mit ihrem den Derwischen nachempfunden Drehtanz.

In einer Songzeile heißt es (auf Deutsch übersetzt): "Du wirst geliebt / sorge dich nicht / träume deine süßen Träume / bis deine Seele befreit ist." Eine Botschaft, die geradewegs als Lebensmotto herhalten könnte. Da man gebeten hatte, zwischen den einzelnen Nummern, anstatt zu applaudieren, doch eher der Wirkung der meditativen Klänge nachzuspüren, war am Ende dann kein Halten mehr: brandender Applaus aus tiefster Seele der Besucher.