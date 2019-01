Tempo 30 für die Hauptstraße gefordert Lichtenau (ar) - Im Lichtenauer Ortsteil Scherzheim gehört es bereits seit mehr als 200 Jahren zur guten Tradition, dass die Dorfgemeinschaft am Nachmittag des Silvestertages noch ein letztes Mal im alten Jahr zusammenkommt. Rund 100 Scherzheimer Bürgerinnen und Bürger blickten in diesem Jahr in der guten Stube der Wasenhalle nochmals auf das Jahr 2018 zurück. Die musikalische Umrahmung übernahm Wolfgang Asfahl am Akkordeon.



Es ist nicht das erste Mal, dass die Scherzheimer Bevölkerung einen ihrer größten Wünsche öffentlich äußert: eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt und Querungshilfen. Auswertungen hätten ergeben, dass rund 70 Prozent aller Autofahrer zu schnell in die Ortschaft einfahren, hatte Ortsvorsteher Ertz informiert. Fritz Kühnle nahm dies einmal mehr zum Anlass, an den Ortschaftsrat und den Gemeinderat zu appellieren, durchgehend Tempo-30 in der Hauptstraße einzuführen und eine fest installierte Blitzanlage einzurichten. "Wir bemühen uns redlich und lassen dies immer wieder überprüfen, aber bis jetzt wurde es immer abgelehnt", bemerkte Bürgermeister Christian Greilach. Franz Ertz hatte jedoch auch erfreuliche Nachrichten für die Scherzheimer. Die Parkplätze an der Schule sollen Anfang des Jahres fertiggestellt werden. Für die Unzhurster Straße wurde im Haushalt eine erste Planungsrate von 40 000 Euro eingestellt, so dass Straße und Gehweg teilweise schon in diesem Jahr angelegt werden könnten. Ebenfalls im Haushalt eingestellt sind 15 000 Euro für eine Querungshilfe im Bereich des Gasthauses "Blume". In Planung sei die Sanierung des Rathausplatzes, der einen neuen Belag benötige. Noch warten müsse die bereits schon lange gewünschte Sanierung der Blumenstraße, so Ertz. Auch im Jahre 2018 habe man zahlreiche Projekte wie die Teilstrecke des Gemeindeverbindungsweges von Scherzheim nach Lichtenau, neue Wasserleitungen und ein neuer Pflasterbelag auf dem Friedhof, die Verlegung der Backboneleitung für die Versorgung der Scherzheimer mit Breitband und nicht zuletzt die Erneuerung der Rathausbrücke realisieren können, so der Ortsvorsteher. Es gab aber auch einen kleinen Anstoß zur Auflösung des Scherzheimer Ortschaftsrates. Dies könne mit einer offenen Liste in Scherzheim bei den kommenden Kommunalwahlen erreicht werden, schlug Frohmut Menze vor. "Wir sind seit 1972 eingemeindet, damals war es richtig, doch jetzt ist es genug", sagte er. Einen besinnlichen und mit Fotos und kleinen Videoaufnahmen unterlegten Jahresrückblick präsentierte Pfarrer Harald Kratzeisen. Monat für Monat rief er Ereignisse und Aktivitäten der Scherzheimer Dorffamilie in Erinnerung. Hierzu gehören auch zwei Eheschließungen, zehn Geburten, leider aber auch zehn Sterbefälle. Am 27. November 2018 lebten in Scherzheim demnach 1 055 Einwohner. "Suche Frieden und jage ihm nach!", so die Jahreslosung für das Jahr 2019, die Kratzeisen im Psalm 34,15 vortrug.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben