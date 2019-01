Dankbare Zuschauer spenden riesigen Beifall

Die Pfarrgemeinden St. Peter und Paul Bühl und St. Maria Kappelwindeck hatten zu diesem ganz besonderen Konzert in die Kappler Pfarrkirche eingeladen. In der vollbesetzten, laut Oberbürgermeister Hubert Schnurr schönsten Bühler Kirche, sangen und musizierten namhafte Künstler: Die Kultformation "The Moonlights", Sängerin Sandie Wollasch, Saxofonist Pete Tex und Pianist Alexander Krieg.

Ausgedacht hatte sich dieses musikalische Weihnachtsgeschenk der Vizepräsident des Blasmusikverbands Mittelbaden, Alfons Ruf. "Er kam nach dem Zwetschgenfest mit dieser Idee auf uns zu, und wir haben sie gern aufgegriffen", sagte Schnurr nach dem Konzert. Auch er zeigte sich beeindruckt von der "mit viel Emotion vorgetragenen Musik in dieser tollen Kulisse". Landrat Jürgen Bäuerle pflichtete ihm bei: "Ein sensationelles Konzert. Mit der Auswahl der Stücke ist ein sehr guter Mix gelungen, und es sind exzellente Musiker, die hervorragend live spielen. Da macht sich die alte Schule bemerkbar."

Die Moonlights sind eine Band aus dem Karlsruher Raum, die in den 60ern erste große Erfolge feierten und seit Anfang der 80er wieder zusammenspielen. Ihr großes Repertoire schöpfen sie aus der Popmusik der 50er bis 70er Jahre. Und tatsächlich war das Programm sehr klug zusammengestellt.

Die ersten beiden Weihnachtslieder stammten aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Sie sind weniger bekannt, aber nicht minder stimmungsvoll und berührend. Pieter Korfmaker startete mit "Mary's Boychild" und sang später den beliebten Weihnachtshit "Let it snow". Pit Kurz intonierte den "Little Drummer Boy" und den Bee Gees-Titel "Run to me". Claus Bubik interpretierte "Fields of gold", den Welthit von Sting. Jubelrufe gab es für den Auftritt von Jochen Wollasch. Voller Energie sang das Moonlight-Urgestein den Evergreen "Unchained Melody".

Glücklicherweise hat Papa Wollasch sein Talent vererbt. Tochter Sandie ist eine renommierte Sängerin, die schon als Jugendliche mit den Moonlights auftrat und in Bühl den Popsong "Stay" zusammen mit Pit Kurz interpretierte . Als Solistin erinnerte sie stimmgewaltig mit "Oh holy night" an die Weihnacht. Die Pianisten Dieter Wolf und Alexander Krieg sowie Marcel Millot am Schlagzeug gaben den Sängern harmonischen und rhythmischen Rückhalt.

Pete Tex' Klarinette und Saxofon in der Kirche zu hören, ist ein Genuss. Beim alten, österreichischen Weihnachtslied "Es wird scho glei dumpa" schritt Tex aus dem hinteren Teil der Kirche Klarinette spielend nach vorn. Der wunderbare Klang erfüllte mühelos den großen Kirchenraum. Nach der Filmmusik von Ennio Morricone "Gabriels Obeo", gespielt auf dem Sopransaxofon, präsentierte er die Eigenkomposition "Musik für die Seele" mit einer virtuosen Improvisation der schmeichelnden Melodie. Zum furiosen Schluss traten alle Künstler gemeinsam auf und stimmten eine spanische Version von "Ave Maria" sowie das Kirchenlied "Amazing Grace" an.

Ruf ergänzte das musikalische Programm mit nachdenklichen, aber auch lustigen Texten. Weihnachten als wirtschaftlicher Faktor, das zwischenmenschliche Verhalten oder auch die Selbstwahrnehmung und das eigene Glück sprach er dabei an: "Ich träume von Freiheit, und davon, dass weder Kinder noch Erwachsene Angst haben müssen vor Gewalt." Wie passend ist da eines der wirkungsvollsten Lieder der Pop-Geschichte, das Claus Bubik sang: John Lennons "Imagine", das von dieser besseren Welt träumt.