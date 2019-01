Lichtenauer Heimatgrüße gehen um die Welt Lichtenau (sie) - "Es war wieder viel los im Hans-Michels-Hus", schreibt Rolf Karrais im Vorwort der 55. Auflage des Lichtenauer Heimatgrußes. Dass der Vorsitzende des Heimatvereins mit dieser Feststellung ins Schwarze trifft, können die Leser auf den ersten der insgesamt 134 Seiten der Lichtenauer Jahres-Chronik erkennen. Reich bebildert lassen die Autoren dort die zahlreichen Veranstaltungen im und rund ums Heimatmuseum Revue passieren, etwa den "Zu-Liecht-Owe", einen Brotbacktag, den Künstlermarkt oder mehrere Konzerte.



Die Beiträge im Heimatgruß haben traditionell Vertreter von Vereinen, Organisationen und kirchlichen Einrichtungen verfasst. Ein sechsköpfiges Redaktionsteam des Heimatvereins Medicus stellte die Jahres-Chronik schließlich zusammen. Eine Gesamtübersicht über die politischen Ereignisse in der Stadt gibt Bürgermeister Christian Greilach. Auf 14 Seiten hat er eine ausführliche Chronologie verfasst, die mit dem Neujahrsempfang beginnt, bei der ihn sein Stellvertreter Gerhard Meier für seine zweite Amtszeit verpflichtet hatte. Greilach geht auch auf zahlreiche Bauprojekte ein, etwa die neue Rathausbrücke in Scherzheim oder die Sanierung der Alten Schule in Grauelsbaum. Auch der Glasfaserausbau spielt eine wichtige Rolle. Persönliche Worte verliert er zum Tod von Georges Sand, dem ehemaligen Bürgermeister der Partnergemeinde Lichtenberg: "Er war nicht nur Bürgermeister und Träger der Lichtenauer Bürgermedaille, er war auch überzeugter Europäer, der sich unermüdlich für den Austausch zwischen Frankreich und Deutschland engagierte." Weitere Nachrufe im Heimatgruß erinnern an Maria Ruschmann und an Kuno Ruschmann, die ebenfalls im vergangenen Jahr gestorben sind. Im umfassenden zweiten Teil des Heimatgrußes berichten die Lichtenauer Vereine über ihre Aktivitäten: von "A" wie dem Angelsportverein bis "W" wie die Wasenbühne. "Geschichte, Jubiläen und mehr", ist der dritte Teil der Chronik überschrieben. Elke Liedtke schildert darin eine Begegnung von Rudolf Rosewich, der in seinem Haus in Lichtenau Besuch bekam von seinem Bruder Hans und von Christof Pietras. Letzterer war 1943 während des Zweiten Weltkriegs zur Familie von Rudolf Rosewich gekommen. Am Ende des Kriegs trennten sich die Wege. 73 Jahre später gab es nun ein Wiedersehen. Eine Statistik über Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Altersjubilare runden den Heimatgruß ab. Erschienen ist er in einer Auflage von 1 600 Exemplaren. 1 200 davon hat der Heimatverein in alle Welt an ehemalige Lichtenauer verschickt - bis nach Kanada und Australien. Die Chronik ist erhältlich im Edeka-Markt, bei der Bäckerei Orlemann sowie bei "Aktuell-Schreibwaren-Bücher" auf der Schanz.

