Hilfe für vernachlässigte Vierbeiner

Karlsruhe

18-Jähriger greift Polizisten an Karlsruhe (red) - Ein 18-Jähriger hat am Montag in Karlsruhe Polizisten angegriffen. Er trat und biss und bespuckte die Beamten. Ein Polizist wurde so stark verletzt, dass er seinen Dienst beenden musste. Der Teenager hatte zuvor bereits zwei Männer attackiert und verletzt (Symbolfoto: red)

Gelsenkirchen

Björndalen verabschiedet sich Gelsenkirchen (red) - Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat bei der World Team Challenge in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen einen bewegenden Abschied von der Biathlon-Bühne gefeiert. Der Norweger kam mit seiner Frau Darja Domratschewa auf den dritten Platz (Foto: dpa).

Biberach

Ein Toter bei Frontalcrash Biberach (red) - Die Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Auto hat heute Morgen auf der B 33 auf Höhe der Anschlussstelle Biberach-Nord ein Todesopfer gefordert. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Skoda in den Gegenverkehr geraten (Symbolfoto: dpa).