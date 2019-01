Bebauungsplan legt Investor Fesseln an

Bislang gab es für das Areal keinen Bebauungsplan, so dass Paragraf 34 des Baugesetzbuches gegriffen hätte. Dieser regelt, dass sich ein Bauvorhaben in die nähere Umgebung einfügen muss. Ein Passus, der im Stadtgebiet aufgrund seines Interpretationsspielraums bereits mehrfach für Ärger gesorgt hat.

In dem Bereich stehen noch andere Neubauprojekte und auch Veränderungen im Bestand an. Unter anderem gibt es eine Anfrage für zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 Wohneinheiten.

Der Gemeinderat stimmte vor rund einem Jahr dafür, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser soll helfen, "Spannungen und unerwünschte Tendenzen bei der Bebauung zu vermeiden und die Entwicklung des Gebiets zu lenken", wie es in der Tischvorlage für die Stadträte hieß. In seiner vergangenen Sitzung im Dezember gab der Gemeinderat grünes Licht für die aktuelle Version des Plans. Er wird nun in die Offenlage gehen. Er sieht unter anderem eine Höhe von maximal drei Vollgeschossen vor. Auf eine Festsetzung der Anzahl von Wohnungen wird dagegen verzichtet. Zugelassen sind Pult- und Satteldächer.

Ein weiteres Werkzeug bleibt dagegen in der Schublade: das Aufstellen einer Veränderungssperre. Auch dieser Schritt stand auf der Tagesordnung des Gemeinderats, OB Schnurr setzte den Punkt aber ab. Der Ortschaftsrat habe erklärt, dass er sich in guten Verhandlungen mit dem Investor befinde, so dass dieses "Sicherungsinstrument" nicht mehr als notwendig erachtet werde.