Leuchtturm in Sachen Sanierung

Oberbürgermeister Hubert Schnurr sieht in dem Dokument eine Bestätigung für die weitblickende und zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Stadt: "Das hat uns sehr gefreut." Nach Angaben von Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, ist Bühl die erste Stadt, der diese Auszeichnung zuteil wird. Der Ministerialrat Ralph König vom Referat Städtebauliche Erneuerung brachte sie persönlich im Bühler Rathaus vorbei und nahm die Sanierungsmaßnahmen in Augenschein. Ihn überzeugte insbesondere die Sanierung der beiden Rathäuser, die Neugestaltung des Markt- und Kirchplatzes unter Wahrung der Ensemblewirkung mit dem Münster von St. Peter und Paul.

Das Sanierungsgebiet Nördlicher Stadteingang reicht vom Nordtor bis zur Bühlotbrücke und umfasst auch Bereiche der Rheinstraße, den Dreherplatz sowie den Markt- und Kirchplatz mit beiden Rathäusern. Der Förderrahmen lag bei 7,7 Millionen Euro, an Finanzhilfen flossen 4,6 Millionen. Die Schlussrechnung soll 2019 erstellt werden.

Ebenfalls noch aktuell in der Pipeline ist das Sanierungsgebiet "Ortsmitte Neusatz" mit der Neustrukturierung des ehemaligen Fütterer-Areals, des einstigen Sägewerks Uhl und der Sanierung der Ortsverwaltung.

Und die Vorbereitungen für das nächste Sanierungsgebiet laufen im Stadtplanungsamt bereits auf Hochtouren. Es trägt den Arbeitstitel Südlicher Stadteingang. Das Untersuchungsgebiet ist einigermaßen heterogen. Es reicht in die Eisenbahnstraße, wo in dem teilweise denkmalgeschützten Rathaus III eine Generalsanierung ansteht. Dazu zählen energetische Maßnahmen und neue Raumzuschnitte. OB Schnurr erwartet die Umsetzung in den Haushaltsjahren 2022/23. Ein Schlenker reicht im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Sparkassengebäudes auch in den Stadtgarten. Die Sanierung des Denkmals und des Brunnens waren vor Jahren mit bis zu einer halben Million Euro geschätzt worden. Eine solche "große Lösung" ist momentan kein Thema mehr im Rathaus. Vielmehr könnte im nördlichen Bereich eine "grüne Achse" zwischen Stadtgarten und Sparkassenplatz entstehen: mit neuen Baumreihen und Kinderspielecken. Thévenot weiß: "Das Thema Grün hat bei der Ausweisung von Sanierungsgebieten eine ganz neue Bedeutung bekommen." Davon unabhängig scheint zumindest mittelfristig die Zukunft der After-Work-Partys gesichert.

Eine "große Chance" bei privaten Objektsanierungen erkennt Thévenot auch bezüglich einer Neuordnung von Hinterhöfen in der Wiedigstraße, in der auch das Haus Alban Stolz einer neuen Nutzung entgegensieht.

Das künftige Sanierungsgebiet reicht in der Hauptstraße von der Bühlotbrücke bis zur Bühlertalstraße mit zum Teil erheblichen strukturellen Defiziten. In diesem Areal befinden sich auch der Parkplatz Hüfflischer Hof, diverse Schnellrestaurants und ein ehemaliges Autohaus. In diesem Jahr, zeigt Hubert Schnurr den Zeitplan auf, werden die infrastrukturellen Mängel dokumentiert, um den Förderantrag bis Ende Oktober, wenn die Antragsfrist endet, beim Wirtschaftsministerium einzureichen. Mit einem Bewilligungsbescheid wird frühestens 2020 gerechnet.

Der Südliche Stadteingang wäre dann ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte Bühler Sanierungsgebiete. Dazu zählten in der Vergangenheit der Alte Stadtkern, das Hänferdorf, Hindenburgstraße/Bahnhof oder der Unteramthof. Danach, blickt der OB bis ans Ende der 2020er Jahre, "wären wir in der Kernstadt ziemlich durch". Und schon könnte alles wieder auf Anfang gestellt werden, weil: Eine Stadt ist nie fertig.