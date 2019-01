Brückenbau Lichtenau (sie) - Ihre Freigabe Anfang August war noch mit einem harmonischen Fest gefeiert worden, jetzt sorgt die neue Rathausbrücke in Scherzheim auf einmal für Misstöne. Stadtrat Werner Lindner wirft Bürgermeister Christian Greilach vor, dass die Verwaltung potenzielle Fördermittel nicht ausgeschöpft habe. Das Stadtoberhaupt weist die Anschuldigungen zurück und betont, die Verwaltung habe gründlich gearbeitet: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht."



Lindner hatte sich im Dezember an die Kommunalaufsicht des Landratsamts Rastatt gewendet. In dem Schreiben beklagt er, dass es die Verwaltung versäumt habe, Zuschüsse vom Land für die 320 000 Euro teure Brückensanierung zu beantragen. Dadurch seien der Stadt Mittel in Höhe von 105 000 Euro entgangen. Lindner spricht von "grober Fahrlässigkeit" und einer "Haftung der Verantwortlichen". Bürgermeister Greilach weist die Vorwürfe zurück. Der Gemeinderat habe den Auftrag für den Brückenbau am 14. Dezember 2017 vergeben. Das Land legte das entsprechende Förderprogramm laut Greilach aber erst zwei Wochen später auf, am 29. Dezember. Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald habe ihn im Januar 2018 auf den Fördertopf aufmerksam gemacht. Daraufhin recherchierte die Verwaltung, ob das Projekt in Scherzheim noch in das Programm aufgenommen werden könne. Dies sei rückwirkend nicht möglich gewesen. Greilach widerspricht auch einer Darstellung von Rainer Klein, ehemaliger Grauelsbaumer Ortsvorsteher und Stadtrat, der in einem Leserbrief geäußert hatte, dass trotz der bereits erfolgten Auftragsvergabe eine Förderung möglich gewesen sei, da die Arbeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hätten. Greilach führt als Gegenargument Richtlinien des Wirtschaftsministeriums ins Feld, wonach bereits "die Erteilung des Auftrags förderschädlich" sei. "Wir waren einfach zu früh dran", sagt der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe sich am Ende eines langen Planungsprozesses aber bewusst dafür entschieden, die Arbeitsvergabe noch Ende 2017 und nicht erst 2018 zu regeln, um eventuell von besseren Ausschreibungsergebnissen zu profitieren. Deshalb "stimmen die Vorwürfe einfach nicht", sagt Greilach. Seitens der Kommunalaufsicht gibt es noch keine Entscheidung in dem Fall. Landratsamts-Pressesprecherin Gisela Merklinger bestätigt lediglich den Eingang von Lindners Schreiben, eine Prüfung des Sachverhalts stehe aber noch aus.

