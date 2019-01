Zeichen stehen auf Entspannung

Karlsruhe

Ultrafeinstaub aus dem Kraftwerk Karlsruhe (sj) - Ultrafeine Partikel gelten als gesundheitsschädlich - aber auch als klimarelevant. Forscher des KIT haben jetzt in einer Langzeitmesskampagne eine Quelle identifiziert, die außerhalb von Städten von besonderer Relevanz ist: moderne Kohlekraftwerke (Foto: Junkermann).

Baden-Baden

Campus-Kindergarten kommt später Baden-Baden (hol) - Die neue Kindertagesstätte auf dem Campusgelände in der Cité wird wohl erst im Herbst 2020 in Betrieb gehen. Das sagte Alexander Wieland, Geschäftsführer der Stadtbaugesellschaft GSE, auf BT-Nachfrage. Der Bauantrag sei noch nicht gestellt (Foto: Holzmann).

Bühl

Kifaz-Bebauung ab Herbst 2019 Bühl (gero) - Es wird ein finanzieller Kraftakt: die Überplanung und Bebauung des Campus-Geländes zwischen Eisenbahnstraße und Rheinstraße. Gleich im neuen Jahr möchte OB Schnurr erneut das Gespräch mit der "Bürgerinitiative zum Schutz der Oase beim Kifaz" suchen (Foto: wiwa).