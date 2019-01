Blumendorf beispielhaft für das Ehrenamt

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr hatte Fritz die angenehme Aufgabe, gleich an drei Weitenunger Bürger die Landesehrennadel zu überreichen. Ein mit viel anschaulichem Bildmaterial untermalten Jahresrückblick bot Gelegenheit, für viele Aktionen der Bürger Danke zu sagen, aber auch zu mahnen, Heimat für alle zu schaffen; vor allem für jene Menschen, die durch Flucht und Krieg heimatlos geworden seien. Ein Thema, für das Bundespräsident Frank- Walter Steinmeier die passenden Worte gefunden habe und Heimat als Ort des Verstehens und des verstanden werdens bezeichnete. Ein solcher Ort ist für Daniel Fritz auch Weitenung. Wie gut der Stadtteil zusammenhalte, werde in allen Bereichen sichtbar: in Sport, Kultur, Kirche, Schule, in der Kommunalpolitik und bei der Feuerwehr. Dem verstorbenen Hubert Bongens widmete der Ortsvorsteher Worte des Dankens, habe er sich doch neben seiner 75 Jahre währenden Tätigkeit als Feuerwehrmann auch um das Heimatmuseum verdient gemacht. Auch sei er maßgeblich am Aufbau der Widdenunger Fastnacht beteiligt gewesen.

Welchen Stellenwert die Narrengesellschaft in Weitenung heute hat, wurde auch bei einer der Ehrungen deutlich. Die Landesehrennadel überreichte Oberbürgermeister Hubert Schnurr an Christian Müller. Er ist Gründungsmitglied der Widdenunger Sondbachdeifel, denen er seit über 21 Jahren als Oberzunftmeister angehört und auch heute noch an der Spitze des Vereins tätig ist. Er sei aus dem Verein nicht mehr wegzudenken.

Der mit 703 Mitgliedern stärkste Verein, der Sportverein Weitenung, ist mit dem Namen Hubert Frietsch eng verbunden. Das wurde bei der nicht enden wollenden Aufzählung seiner Tätigkeiten und seines außerordentlichen Engagements deutlich. Der mittlerweile zum Ehrenvorsitzenden ernannte Frietsch sei "das Gesicht des Sportvereins", wie der OB meinte.

Schließlich erhielt auch Bruno Reck die Landesehrennadel für seine Verdienste um den Schachclub. Unter seinem Vorsitz habe sich der Verein zu einer landesweit bekannten Institution entwickelt.

In seiner Neujahrsansprache lobte der Oberbürgermeister das aktive Gemeinwesen, den Zusammenhalt und machte Mut: "Wir in Deutschland können mit Zuversicht auf 2019 blicken. Die Wirtschaft ist robust, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Stimmung der Verbraucher grundsätzlich positiv". Er sprach von einer großen Dynamik der Stadt, von der auch die Ortsteile partizipieren würden. Für sie seien im städtischen Haushalt 5,5 Millionen Euro vorgesehen. Davon profitieren würden die Rheintalhalle als neues Bürgerzentrum, die Grundschule, das Neubaugebiet Brachfeld, die lang ersehnte Badestelle beim Kieswerk und der künftige Radweg zwischen Weitenung und Leiberstung. Eine "wichtige Investition in der Infrastruktur" sei auch der vorgesehene Ausbau des Breitbandnetzes mit insgesamt zwei Millionen Euro. Investitionen, die Ortsvorsteher Daniel Fritz begrüßte und mit einem Ausblick auf 2019 ergänzte.

Pfarrgemeinderätin Irene Grohmann sprach für die katholische Kirchengemeinde. Sie gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr und auf das ehrenamtliche Engagement der Kirchenmitglieder nicht nur als Wortgottesdienstleiter.

Das Ehrenamt war auch Daniel Fritz wichtiges Anliegen. Diese Bürger wurden namentlich vorgelesen und mit einem Präsent bedacht. Dem traditionellen Anschneiden des Neujahrskranzes folgte ein reger Austausch unter den Bürgern.