Hotelgäste verlängern oder stornieren

Die Folge: Hausgäste verlängerten ihren Aufenthalt auf unbestimmte Zeit, bereits getätigte Buchungen für die kommenden Tage wurden storniert, so auch eine für heute eingetaktete Tagung. Pächter Karl-Heinz Müller schildert die Lage gegenüber dem BT wie folgt: "Die Hotelgäste hängen fest. Wir haben eine recht schwierige Situation, die sich nicht exakt einschätzen lässt." Gestern Nachmittag setzte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt leichter Schneefall ein.

Ein "sehr uneinheitliches Bild" bot sich den Mitarbeitern der Bühler Straßenmeisterei. Während der Verkehr auf der Sandstraße (L83) weitgehend störungsfrei verlief, war die Omerskopfstraße von Ästen, Bäumen und Doldern nur so übersät. "Ringsherum knackt es im Wald", berichtet der Leiter der Straßenmeisterei, "daraufhin haben wir unsere Leute nicht mehr reingelassen." Es bestand wie schon am Vortag akute Lebensgefahr. Zudem hatte Tief Benjamin eine dichte Nebelsuppe angerührt mit einer Sichtweite von stellenweise unter 50 Metern.

Dass sich die Situation in den nächsten Tagen entspannt, ist eher nicht zu erwarten. Vorhergesagt werden leichte Schneefälle bei Dauerfrost in den höheren Lagen ab 700 Metern. Damit dürfte der an den Ästen und Nadeln festgefrorene Eispanzer auch weiterhin nicht abtauen und für überhängende beziehungsweise umstürzende Bäume sorgen.

Unverantwortlich war gleichwohl das Verhalten einiger Autofahrer, die die Straßensperren fröhlich ignorierten. Glück hatte dabei ein Brummi-Fahrer, der um die Mittagszeit mit seinem Gefährt an einer Haltebucht zwischen Unterstmatt und der Abzweigung nach Sasbachwalden eine kurze Rast einlegte. Kaum war er weitergefahren, krachte auch schon eine Fichte exakt auf diese Parkbucht.

Wenig nachvollziehbar war ebenso, dass es auch gestern bei einem Wetter der Marke Weltuntergangsstimmung erneut, wenn auch wenige Alpinskifahrer und Snowboarder auf Hundseck und Ruhestein zog, wo die Lifte bis 22 Uhr rotierten. Ansonsten baumelten die Liftbügel auf dem Mehliskopf, auf Unterstmatt und am Seibelseckle ungenutzt im strammen Westwind vor sich hin.

Auch an Langlauf ist bis auf Weiteres nicht zu denken. Die Landesforstverwaltung warnt weiterhin vor einem Betreten der Wälder. Bernd Schindler vom Nationalpark meint: "Wir dürfen die Leute nicht in den Wald locken. Wir spuren wieder, sobald es die Schnee- und Sicherheitslage erlaubt."