Sehnsucht nach menschlicher Wärme im kalten Büro

Baden-Baden

Viel Spielfreude in der Bauernstube Baden-Baden (ar) - In der Bauernstube von Oma Elsbeth (Foto: Gangl) geht es hoch her. Bei dem Stück "Urlaub bei Elsbeth" geben die Akteure der "B′Sonder′s Bühn" wieder alles. Die sechs Vorstellungen in Halberstung sind allesamt ausverkauft - und die Truppe geht mit dem neuen Stück auf Tour.

Bühlertal

DRK-Ensemble hat "endlich Urlaub" Bühlertal (kkö) - Zum 35. Mal präsentierte die Laienspielgruppe des DRK-Ortsvereins Bühlertal am Samstag im Haus des Gastes eine Theateraufführung, zum 14. Mal stammte diese aus der Feder von Pirmin Stern. "Endlich Urlaub" lautete der Titel des Stücks (Foto: kkö).