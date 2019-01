OB: 'Habe noch lange nicht fertig'

Bühl

Bühl (red) - Hubert Schnurr tritt bei der Bühler Oberbürgermeisterwahl am 13. Oktober erneut an. Das hat der Amtsinhaber beim Neujahrsempfang am Donnerstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt erklärt. Schnurrs Karriere bei der Stadt begann 1993, seit 2012 ist er Oberbürgermeister (Foto: av).

Bühl (jo) - Die Kandidatensuche für die Kommunalwahlen (Foto: bema/Archiv) geht in die Endphase. Am 26. Mai sind rund 23 600 stimmberechtigte Bühler aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Ihr Votum ist auch bei der Wahl des Kreistags für den Landkreis Rastatt gefragt.

Bühl (jure) - Lag es an der Wette oder am anstehenden Kommunalwahlkampf? In jedem Fall waren beim Vimbucher Neujahrsempfang so viele Stadträte wie selten zuvor zu Besuch. Ihre Anwesenheit wurde zudem noch durch eine Königin und drei Könige gekrönt (Foto: jure).