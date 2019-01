Auch die Alterskameraden wachsen zusammen Bühl (cid) - "Gut besucht, informativ und zügig abgewickelt" kann die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Altschweier überschrieben werden. Abteilungskommandant Matthias Wörther zeigte in seinem Rück- und Ausblick die Struktur der Wehr sowie die zu leistenden Aufgaben auf. "Noch Luft nach oben" sieht er im Bereich Dorfleben und bei der Teilnahme an Veranstaltungen anderer Wehren und hofft für die Zukunft "auf noch größere Präsenz". Wichtig sei, von den Bürgern wahrgenommen zu werden und als aktiver Bestandteil der Dorfgemeinschaft im Ge-spräch zu bleiben. Einen ausführlichen Bericht erstattete Schriftführer Martin Meier. Zum Jahresende 2018 betrug die Mannschaftsstärke 21 aktive Mitglieder (plus zwei), drei Jugendfeuerwehrler (minus drei) und 21 Kameraden in der Altersmannschaft. Meier erinnerte an Ehrungen, Beförderungen und die seit dreieinhalb Jahren gut funktionierende einsatztechnische Angliederung an die Kernstadtwehr. 2018 wurden in Bühl insgesamt 281 Einsätze gefahren. Daran sei die Abteilung Altschweier beim ersten Abmarsch mit zirka einem Drittel beziehungsweise 93 Einsätzen beteiligt gewesen. Auf der Gemarkung Altschweier habe es sechs Einsätze gegeben, bei denen glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen sei. Im Berichtsjahr fanden 45 Proben statt, davon 22 gemeinsam mit der Kernstadtwehr, zwölf Proben der gesamten Abteilung Altschweier und elf Maschinisten-Proben. Fleißigste Probenbesucher waren Tim Wohlgemuth (36) und Stefan Grubisic (35). Gesellschaftliche Veranstaltungen, Wanderungen und Ausflüge dienten der Kameradschaftspflege, waren aber auch Bindeglied zur Kernstadtwehr und der Altersmannschaft. Über deren Aktivitäten, auch gemeinsam mit den Bühler Alterskameraden, informierte mit ausführlichem Bericht Altersobmann Martin Feuerer. Florian Linz, der den Kassenbericht mit negativem Ergebnis vortrug, wurde für seine korrekte Kassenführung von Kassenprüfer Manfred Müller entlastet. Mit Dank für den Einsatz und die stete Bereitschaft zu helfen führte Ortsvorsteher Manfred Müller die Entlastung des Feuerwehrausschusses herbei und würdigte das ehrenamtliche Wirken der Floriansjünger für die Allgemeinheit. Für fünf Jahre wählten die Aktiven in den Feuerwehrausschuss: Stefan Grubisic, Kai-Uwe Hörth, Martin Meier und Tim Wohlgemuth. Kraft Amtes gehören der Abteilungskommandant sowie sein Stellvertreter dem Ausschuss an. Mit Dank und Anerkennung verabschiedete Wörther die Ausschussmitglieder Manfred Huber und Florian Linz. Sein Dank galt Jugendgruppenbetreuer Stefan Grubisic für des-sen Fahrdienste. Gelobt wurde Luca Bäuerle als erfolgreicher Aktiven-Werber. Stadtbrandmeister Günter Dußmann wünschte ein gutes, gesundes neues Jahr und dankte der Abteilung Altschweier für die geleisteten Einsätze. Die Eigenständigkeit der Abteilung solle weiter gepflegt werden, "auch wenn wir unsere einsatztechnische Zusammenarbeit weiterentwickeln und noch näher zusammenrücken". "Es gefällt mir", lobte Dußmann, "dass auch die Alterskameraden zusammen-wachsen". Auf dem Terminplan der Altschweierer Abteilung steht eine Feuersicherheitswache am 20. Januar, eine Sirenenprobe am 9. Februar, die Beteiligung an der Altschwierer Fasenacht, die Hauptversammlung der Gesamtwehr am 22. März in Weitenung, der eigene Feuerwehr-Dorfhock am 14. April sowie das alljährliche Maibaumstellen am 30. April mit Bewirtung im Gerätehaus durch die Altersmannschaft.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben