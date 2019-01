Eingeschlossene Wintersportler wieder in Sicherheit

Lech

Lawinenabgang tötet drei Deutsche Lech (dpa) - Drei Skifahrer aus Süddeutschland sind im österreichischen Lech unter einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag berichteten, wurde ein weiterer Mann am Vormittag noch vermisst. Sie waren auf einer gesperrten Route unterwegs (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Drei Skifahrer aus Süddeutschland sind im österreichischen Lech unter einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag berichteten, wurde ein weiterer Mann am Vormittag noch vermisst. Sie waren auf einer gesperrten Route unterwegs (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bregenz

Lawinenopfer aus dem Land Bregenz (red) - Bei einem Lawinenabgang ist am Sonntag im österreichischen Vorarlberg ein 32-jähriger Mann aus der Nähe von Heilbronn ums Leben gekommen. Zuvor war bereits ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Dachau bei einem Lawinenunglück in Österreich getötet worden (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei einem Lawinenabgang ist am Sonntag im österreichischen Vorarlberg ein 32-jähriger Mann aus der Nähe von Heilbronn ums Leben gekommen. Zuvor war bereits ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Dachau bei einem Lawinenunglück in Österreich getötet worden (Foto: dpa). » - Mehr