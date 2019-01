Multimedial die Bühlertäler Ortshistorie durchstöbern

Die neu gestalteten Räume im Obergeschoss sind nicht wiederzuerkennen. Die Bühlertäler Farben blau und gelb, wie sie auch im Emblem des Museums zu finden sind, ziehen sich einheitlich durch die Ausstattungsgegenstände. Das sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Die kleinen Räume kommen dadurch zur Wirkung, dass sie nun im Rahmen des jeweiligen Themas nur noch sparsam und gezielt mit Exponaten ausgestattet sind. So bleibt den Besuchern genügend Platz zum Verweilen und Entdecken.

"Bei der Vielzahl von Daten haben wir lange gerungen und Konzepte mehrfach umgekrempelt. Wir suchten nach dem Aufhänger", erläuterte der Planer und Gestalter der Ausstellung, Michael Welsch. Diesen Aufhänger habe man geschaffen mit einer Zeitleiste, die das Weltgeschehen aufzeige und die Relation zur Ortsgeschichte herstelle.

"Das historische Gebäude mit den kleinen, verwinkelten Räumen, den unebenen Böden und den niedrigen Decken war eine Herausforderung", so Welsch. Man habe das Ziel verfolgt, den Blick nach draußen zu erhalten und alle Infos möglichst kurzweilig darzustellen. Es seien rund 85 DIN-A4-Seiten an Text verarbeitet worden. Eingeflossen sind auch Recherchen der Heimatforscherin Renate Baumann.

Die Ortshistorie ist nun in multimedial aufbereiteter Form ansprechend und interessant verpackt. Mittelpunkt ist dabei ein Multi-Touch-Tisch, ein 42 Zoll Flachbildschirm, an dem gleichzeitig mehrere Personen Infos abrufen oder Spiele und Rätsel lösen können. "Das Ganze basiert auf Apps. Alles ist flexibel, jederzeit können neue Dinge eingepflegt werden", so Welsch. Das sei für Heranwachsende interessant und es seien künftig auch Schülerprojekte in Kooperation mit den Schulen denkbar.

Gleich nebenan können Besucher ein wenig nostalgisches Kino-Feeling verspüren, wenn sie auf den blauen Holzbänken Platz nehmen, um sich nach eigener Programmauswahl historische Streifen anzusehen, die vor Jahrzehnten in Bühlertal und dem Höhengebiet entstanden sind. Das digital aufbereitete Material stammt von Privatleuten und vom ehemaligen Fotogeschäft Ganter. Eine alte Filmvorführmaschine steht dekorativ im Hintergrund.

"Günter Meier hat sich um die Auswahl und den Filmschnitt gekümmert", verdeutlicht Ina Stirm, dass in allen Bereichen unglaublich viel Arbeit von den Ehrenamtlichen geleistet worden ist. Die zehn Helfer des Teams seien im Vorfeld der Eröffnung oft jeden Tag viele Stunden im Museum gewesen. Stirm meint: "Ich wusste, dass sie alle hervorragend arbeiten, aber dass sie so gut sind ..." Jeder steuere pfiffige und kreative Ideen bei. So kümmerte sich Gerd Obrecht um die Funktionsfähigkeit einer Ruf- und Signalmaschine, die von einem Telefonsammler erworben wurde.

"Ich bin richtig begeistert von dem, was da geschaffen worden ist", freut sich Bürgermeister Hans-Peter Braun. Es sei etwas Außergewöhnliches für Bühlertal entstanden. Er hofft, dass die Ausstellung künftig viele Besucher anlocken wird. Am Sonntag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. In der Schmiede wird die Esse angeheizt und auch Kinder können selbst schmieden, in der Brennküche wird Hochprozentiges hergestellt und das Helferteam sorgt für die Bewirtung.