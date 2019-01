Keine Einigung ums Windecker Reiterlein

Bühl (sie) - Der Verkauf der Burg Windeck vor knapp einem Jahr ging geräuschlos über die Bühne. Doch jetzt gibt es auf einmal doch noch eine juristische Auseinandersetzung. Die ehemalige Eigentümerin Evelyne Siedle-Bank und die Stadt trafen sich am Montag vor dem Bühler Amtsgericht wieder. In dem Streit geht es um eine kleine Tonfigur sowie vier Steine und Säulenfragmente. Diese hatte Siedle-Bank der Stadt vor mehr als elf Jahren als Leihgabe überlassen. Nun fordert sie die Herausgabe. Das Urteil wird am 1. März verkündet.



Bei der Tonfigur handelt es sich um das sogenannte "Windecker Reiterlein", das nach Einschätzung des Stadtgeschichtlichen Instituts aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt. Es wurde 1958 bei Bauarbeiten für das Restaurant auf dem Gelände der ehemaligen Vorburg gefunden. Das Reiterlein und die historischen Bauteile waren nach Rathausangaben bis April 2018 als Teil der Dauerausstellung im Stadtmuseum zu sehen. Mit Beginn des Rechtsstreits seien sie dort entnommen worden und lagerten seitdem im Magazin des Stadtgeschichtlichen Instituts in Neusatz. Ihren Standpunkt machte Siedle-Bank beim Gütetermin vor de m Amtsgericht deutlich: "Ich möchte die Gegenstände wiederhaben. Es sind meine Steine." Doch genau das ist der Streitpunkt. Denn Erwin Junker, der die Burg im vergangenen Jahr erworben hat, ist der Auffassung, dass mit dem Kauf auch die umstrittenen Gegenstände in seinen Besitz übergegangen sind. Der in Bühl wohnende Unternehmer würde Reiterlein und Steine weiter der Stadt als Leihgabe überlassen. Vertreten durch seinen Anwalt Walter Schubert nahm Junker deshalb als sogenannter Streitverkünder an dem Zivilprozess teil. Karsten Schaumann, Anwalt und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Maschinenfabrik Junker, betonte: "Das ist Geschichte und gehört ins Museum." Richterin Alexandra Schneider fasste den Streit aus juristischer Sicht zusammen: "Die Frage ist: Handelt es sich bei den Gegenständen um Zubehör der Burg?" Wäre das der Fall, dann wären sie zusammen mit der historischen Anlage an den neuen Burgherrn übergegangen. Andernfalls hieße die Eigentümerin noch immer Siedle-Bank. Die Richterin betonte, dass es für beide Sichtweisen Argumente gebe. Sie könne den Prozessbeteiligten deshalb keine Tendenz aufzeigen, wie ihre Entscheidung ausfallen werde: "Ich habe mich noch nicht entschieden." Aufgrund der klaren Zielsetzung der Klägerin, die Gegenstände wieder in ihren Besitz zu bekommen, sah die Richterin keine Möglichkeit für eine gütliche Einigung. Diese hätte in einer nachträglichen Zahlung bestehen können, "aber so fehlt die Vergleichsbasis", meinte Schneider. Bereits im Vorfeld hatte Siedle-Bank ein Kaufangebot der Stadt abgelehnt. Auf welche Summe sich dieses belief, wollte die Verwaltung gestern mit Hinweise auf das laufende Verfahren gegenüber dem BT nicht sagen. Pläne der Klägerin



bleiben unklar



Diese Offerte wendete Hubertus de Vries, Anwalt der Klägerin, in der Verhandlung aber nun gegen die Stadt. Er stellte die Frage in den Raum: Wieso sei das Angebot überhaupt gemacht worden, wenn seine Mandantin doch angeblich überhaupt nicht mehr Eigentümerin der Kulturgüter sei? Rechtsanwalt Frank Wolz verteidigte als Vertreter der Stadt dieses Vorgehen. Es sei ein vernünftiger Schritt gewesen, um im Vorfeld einen Rechtsstreit und damit weitere Kosten zu vermeiden. Wolz schloss sich der Argumentation von Junker-Anwalt Schubert an, der anführte, dass die Gegenstände auch bei früheren Eigentümerwechseln nie gesondert aufgeführt worden seien, sondern stets als Bestandteil der Burg weitergegeben wurden. Erwin Junker habe beim Kauf nichts von der Leihgabe gewusst, sonst hätte er diesen Punkt thematisiert und geklärt. De Vries führte dagegen ins Feld, dass die Gegenstände zum Zeitpunkt des Verkaufs diesmal nicht auf dem Burggrundstück gewesen seien. Darüber hinaus seien "Dinge, die dem Käufer nicht bekannt waren, außen vor". Was seine Mandantin mit Reiterlein und Steinen anfangen möchte, blieb in dem Prozess unklar. "Ich habe nicht den Platz, sie zuhause zu lagern. Sie werden der Öffentlichkeit bestimmt zugänglich gemacht", antwortete sie lediglich auf eine entsprechende Frage der Richterin.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Rechtsstreit: Kein Ende in Sicht Gaggenau (tom) - Im Rechtsstreit über Planungsfehler beim Bau des Naturbads Waldseebad ist kein Ende abzusehen. Dies geht aus einer Antwort des Landgerichts Baden-Baden hervor. Eigentlich hofft die Stadt auf ein Ende des Beweissicherungsverfahrens in absehbarer Zeit (Foto: Jahn). » Weitersagen (tom) - Im Rechtsstreit über Planungsfehler beim Bau des Naturbads Waldseebad ist kein Ende abzusehen. Dies geht aus einer Antwort des Landgerichts Baden-Baden hervor. Eigentlich hofft die Stadt auf ein Ende des Beweissicherungsverfahrens in absehbarer Zeit (Foto: Jahn). » - Mehr Gernsbach

Brückenmühle nicht an die Stadt Gernsbach (stj) - Fast ein Jahr lang hat die Stadt alles versucht, um Eigentümerin der Brückenmühle zu werden. Jetzt ist das Vorhaben gescheitert, weil man wohl keine Chance hat, das Vorkaufsrecht durchzuboxen. Zu dieser Einschätzung kommt die beauftragte Kanzlei (Foto: vgk). » Weitersagen (stj) - Fast ein Jahr lang hat die Stadt alles versucht, um Eigentümerin der Brückenmühle zu werden. Jetzt ist das Vorhaben gescheitert, weil man wohl keine Chance hat, das Vorkaufsrecht durchzuboxen. Zu dieser Einschätzung kommt die beauftragte Kanzlei (Foto: vgk). » - Mehr