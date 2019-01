Heute wird Entwarnung für das letzte "Krisengebiet" erwartet

Ettlingen



Katze leistet Widerstand Ettlingen (red) - Tiere, die sich in einer misslichen Lage befinden, sind verängstigt - und reagieren deshalb bisweilen aggressiv. Das musste auch ein Polizist erfahren, der am Freitag in Ettlingen eine Katze in Sicherheit bringen wollte. Das Tier leistete Widerstand (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Tiere, die sich in einer misslichen Lage befinden, sind verängstigt - und reagieren deshalb bisweilen aggressiv. Das musste auch ein Polizist erfahren, der am Freitag in Ettlingen eine Katze in Sicherheit bringen wollte. Das Tier leistete Widerstand (Symbolfoto: dpa). » - Mehr