Ottersweier kämpft um die Werkrealschule

Die Lage ist ernst: Konnten die Verantwortlichen noch im Juli aufgrund der Schüleranmeldungen davon ausgehen, die vom Land vorgegebene Mindeststärke von 16 Fünftklässlern im Schuljahr 2018/19 gerade noch zu erreichen, gab es nach den Sommerferien eine böse Überraschung. Zwei sprangen ab. Da waren's nur noch 14, die in der fünften Klasse der Werkrealschule die Schulbank drückten: Jungen und Mädchen aus Ottersweier, Unzhurst, Lauf und Neusatz.

Unliebsame Folge für die Gemeinde war ein im Landesschulgesetz festgelegtes Hinweisverfahren. Wolfgang Held, Leiter des Staatlichen Schulamts Rastatt, vergleicht dies mit einer "Gelben Karte". Sollte im kommenden Schuljahr erneut die Mindestzahl 16 unterschritten werden, drohe die rote. Und damit ein Schicksal wie den Werkrealschulen in Söllingen und an der Dr.-Josef-Schofer-Schule Bühlertal. Erstgenannte ist bereits abgewickelt, die zweite unterrichtet derzeit ihre letzte Abschlussklasse an der künftigen reinen Grundschule. Werkrealschulen werden nicht ad hoc geschlossen, sondern laufen weiter, bis die letzte Klasse ihren Abschluss in der Tasche hat.

In Ottersweier übt man sich derweil in Zuversicht. Bürgermeister Pfetzer hofft, dass sich die "Delle" der diesjährigen Eingangsklasse im kommenden Schuljahr nicht wiederholt. So wie schon einmal vor drei Jahren, als man mit nur 15 Werkrealschülern gestartet war, und es danach wieder 17 beziehungsweise 25 wurden. Bis in zwei Monaten werden alle Beteiligten mehr wissen, wenn am 13. und 14. März die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen erfolgen.

Dass die Werkrealschule aktuell in Bedrängnis geraten ist, führt Pfetzer auch auf die Auswirkungen der Schulreformen jüngerer Vergangenheit zurück, die die Konkurrenzsituation verschärft hätten. Dass beispielsweise inzwischen auch Realschulen den Weg zum Hauptschulabschluss anbieten, sei nicht gerade förderlich.

Gleichwohl habe man mit einem vielfältigen Angebot an inner- und außerschulischen Arbeitsgemeinschaften sowie einer besonderen Nähe zu Ausbildungsbetrieben im Ort eine attraktive Bildungseinrichtung vorzuweisen, die zur Mittleren Reife oder zum Hauptschulabschluss führt. In Sachen EDV sei die Schule "top ausgerüstet", die Lehrer seien überaus engagiert. Die Größe von 16 Klassenzimmern und Fachräumen sei überschaubar - klein statt anonym, eine Landschule eben. In jüngerer Zeit habe die Gemeinde 2,1 Millionen Euro in Energetik und Gebäudesubstanz investiert. Seit 2010 besteht eine Kooperation mit der Gemeinde Lauf für eine gemeinsame Werkrealschule.

Im Dezember war Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu Besuch. Als positives Signal hat der Bürgermeister die Aussage mitgenommen, dass die Werkrealschulen im Land erhalten werden sollen. Laut Pfetzer wäre viel geholfen, "wenn die Zahlen nicht so rigoros zur Anwendung kämen". Mit den neu geschaffenen Baugebieten im Ort zeichneten sich wieder stärkere Jahrgänge und damit ein höherer Bedarf ab. Drei Kindergärten werden oder sind schon ausgebaut.

"Es gibt einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, eine weiterführende Schulart in Ottersweier zu erhalten", unterstreicht Pfetzer den politischen Anspruch der Gemeinde. Gegebenenfalls sei auch eine andere Schulart denkbar.

Im Sommer wird an der Maria-Victoria-Schule die Rektorenstelle frei. Günther Köninger geht altersbedingt in Pension. Schulamtsleiter Held strebt eine lückenlose Neubesetzung an, die Stelle werde demnächst im Schulamtsblatt "Kultus und Unterricht" ausgeschrieben. Seit Herbst hat die Schule mit Yvonne Zengerle bereits eine neue Konrektorin.