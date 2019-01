Freiwillige Helfer schwieriger zu finden

Leben die Zugewanderten in Achern nun in einer "Oase der Glückseligkeit", wie es CDU-Chef Karl Früh umschrieb, oder in einer "Scheune der Hoffnungslosigkeit", wie es SPD-Rat Patrik Schneider formulierte? Die Wahrheit dürfte dazwischen liegen, wie im Bericht des Integrationsbeauftragten Kasteleiner zu erkennen war.

Schneider wollte mit seiner Formulierung "die Innenansicht beleuchten", während Karl Früh die "hervorragende Arbeit" der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit unterstreichen wollte. Früh: "Wir finden, dass es sehr gut läuft. Man hört kaum etwas Negatives." Ähnlich sah das Thomas Kohler (Freie Wähler). In Achern seien große Anstrengungen unternommen worden, den Menschen werde größtmöglicher Schutz geboten. Er lobte stellvertretend den Dolmetscher-Pool, der ihm als Mediziner erst die Verständigung mit manchen Patienten ermögliche. Ihm waren auch keine sozialen Spannungen in der Stadt bekannt.

Kohler kritisierte Schneiders Wortwahl und schilderte, wie nach der Flüchtlingswelle 2015 die angekommenen Menschen oft zum ersten Mal in ihrem Leben eine "erstklassige medizinische Betreuung" erhalten hätten. Ihnen sei daher sehr wohl trotz erlittener Traumata ein wenig Hoffnung gegeben worden. "Und ich bin stolz darauf, dass so etwas in unserem Land gelungen ist", sagte Kohler.

Kasteleiner schilderte die vielen Facetten seiner Arbeit auf den unterschiedlichsten Ebenen. Er berichtete, wie sich die Flüchtlingsarbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen verändert habe, hin zu einer Begleitung etwa beim Spracherwerb und der Wohnungssuche. Angesichts weniger Zuzug sei es schwieriger geworden, freiwillige Helfer zu finden.

Noch habe es nicht zu viele Abschiebungen in Achern gegeben, sagte Kasteleiner auf Frage von Früh, das werde "aber kommen". Dass bereits integrierte Zuwanderer doch noch abgeschoben werden, sei "nicht sinnvoll", meinte Oberbürgermeister Klaus Muttach. Der OB bilanzierte, dass man in Achern dank der Beiträge vieler die Zuwanderer in Arbeit und Wohnung bekommen habe. Es gebe keine Auffälligkeiten.