Schwarzach hofft auf Tempo 30









Schon lang wird es eng auf der Haupt- und Hurststraße, denn als überörtliche Zufahrt von der A 5 zum Baden-Airpark und als direkte Anbindung zum Chemiepark in Greffern ist die Schwarzacher Ortsdurchfahrt zunehmend einer größer werdenden Verkehrsbelastung ausgesetzt. Bereits des Öfteren wurde vonseiten der Verwaltung gegenüber der Verkehrsbehörde auf diese Entwicklung und die zunehmende Gefahr für Fußgänger und Radfahrer hingewiesen. Auch aus der Bevölkerung gibt es immer wieder entsprechende Hinweise.

Seit Herbst vergangenen Jahres sind an den Ortseingängen Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt, die belegen, dass ein Großteil der Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit den Ortseingang passiert. Einzelne massive Überschreitungen wurden insbesondere nachts registriert.

Nun haben sich Bürgermeister Helmut Pautler und die Gemeindeverwaltung mit einem Schreiben an die Verkehrsbehörde des Landratsamts Rastatt gerichtet. Schriftlich verweist Pautler darauf, dass die verkehrliche Entwicklung in Schwarzach vergleichbar mit der in Oberbruch sei. "Auch hier ist die L 85 einer wachsenden Verkehrslast ausgesetzt; diese dürfte in den kommenden Jahren noch anwachsen", schreibt der Rathauschef. "Was in Hügelsheim und Oberbruch geht, müsste doch auch in Rheinmünster möglich sein", hatte Pautler auch schon in seiner Neujahrsrede gefordert.

In der nächsten Verkehrsschau soll auch für die L 75 im Zuge der Ortsdurchfahrt Stollhofen eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer erörtert werden. Auch die Situation in Greffern soll erneut angesprochen werden. Die Gemeindeverwaltung sei bereit, die erforderlichen Verkehrszählungen in Auftrag zu geben, heißt es im Schreiben an das Landratsamt.