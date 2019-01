"Wir haben diesen Anspruch" Bühl (jo) - Alle Jahre wieder: Bei der Haushaltsstelle 1114 "Städtepartnerschaften/Europa" diskutiert der Verwaltungsausschuss des Bühler Gemeinderats über den Schüleraustausch. Alle sind sich einig: Jeder Bühler Schüler sollte mindestens einmal in seinem Schulleben eine der Partnerstädte bereisen.



Daniel Fritz (CDU) erneuerte diese Forderung. "Das wäre ein Highlight für jeden Schüler", ergänzte Walter Seifermann (GAL). Bürgermeister Wolfgang Jokerst versicherte: "Wir haben diesen Anspruch." Allerdings benötige man dazu Partner, und diese zu finden sei mitunter schwierig. Die differierenden Schulträgerschaften im Ausland machten die Sache nicht einfacher: "In vielen Ländern hat der Staat das Schulwesen in der Hand und nicht die Kommune", verdeutlichte der Beigeordnete. "Das Funktionieren ist sehr von den handelnden Personen abhängig", zeigte Peter Hirn (SPD) Verständnis. Seifermann schlug vor, gegebenenfalls auf andere Städte auszuweichen, und ergänzte: "Vielleicht müssen wir auch mehr Bimbes bringen, damit der Anreiz da ist." Jokerst entgegnete: "Das hat nichts mit Geld, sondern mit unterschiedlichen Systemen zu tun." Der zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk berichtete von einem dennoch regen Schüleraustausch, unter anderem auch mit Schulen in Irland und in den USA (Melrose). Außerdem pflegten mehrere Bühler Grundschulen Kontakte zu französischen Partnern im Elsass. Lutz Jäckel (FDP) erwähnte, dass auch die städtische Musikschule und mehrere Sportvereine einen Austausch mit Partnerstädtern pflegen. "Beim Bühler Schwimm-Meeting sind fünf bis sechs Nationen vertreten", erklärte OB Hubert Schnurr. Es sei nicht immer mangelnder Wille, wenn ein Austausch nicht zustande komme, schilderte Jörg Woytal (FW) am Beispiel des Bühler Jugendstadtpokals. So manche Einladung sei an den unterschiedlichen Ferienzeiten gescheitert. Die Partnerschaftsbeauftragte Bettina Streicher, die nicht an der Sitzung teilnahm, teilte gestern ergänzend mit, dass in diesem Schuljahr der Schüleraustausch zwischen dem Windeck-Gymnasium und dem Lycée Claude Bernard in Villefranche entfalle. So habe es auf Bühler Seite zu wenige Anmeldungen gegeben. Für 2020 sei der Austausch indes fest eingeplant. Im April werde eine Schülergruppe aus Vilafranca (Katalonien) zum Austausch nach Bühl kommen, so Streicher. Außerdem begegnen sich Grundschüler aus Vimbuch und Mommenheim.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Vielfältiges Bildungsangebot Bühl (red) - Zahlreiche Besucher zog es zum Tag der offenen Tür der Gewerbeschule Bühl. Diese zeigte ihr vielfältiges Bildungsangebot, angefangen mit den verschiedenen Handwerksberufen der Berufsschule über das Technische Gymnasium bis hin zur Techniker-Schule (Foto: Schule). » Weitersagen (red) - Zahlreiche Besucher zog es zum Tag der offenen Tür der Gewerbeschule Bühl. Diese zeigte ihr vielfältiges Bildungsangebot, angefangen mit den verschiedenen Handwerksberufen der Berufsschule über das Technische Gymnasium bis hin zur Techniker-Schule (Foto: Schule). » - Mehr Baden-Baden

Schüleraustausch nach Paris Baden-Baden (red) - Die Klassenstufe acht der Klosterschule vom heiligen Grab macht sich auch in diesem Jahr wieder zum Schüleraustausch nach Paris auf. Dort sollen die Schüler die französische Sprache besser kennenlernen. Außerdem werden sie einiges besichtigen (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Klassenstufe acht der Klosterschule vom heiligen Grab macht sich auch in diesem Jahr wieder zum Schüleraustausch nach Paris auf. Dort sollen die Schüler die französische Sprache besser kennenlernen. Außerdem werden sie einiges besichtigen (Foto: pr). » - Mehr