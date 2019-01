'Ein bisschen Spielgeld' für die Stadtteile

Murgtal

"Großes Interesse" am Murgtal Murgtal (ham) - Der Stand des Murgtals auf der Reisemesse CMT in Stuttgart erfreut sich eines "sehr großen Interesses an Wanerangeboten", berichtet Bianca Pflüger (rechts) von Baiersbronn Touristik (Foto: Metz). In Halle 6 zeigen die Murgtäler auch einen neuen Imagefilm.

Bühl

Alle Lifte offen, Loipen gespurt Bühl (gero) - So schnell kann es gehen: Nach tagelanger Weltuntergangsstimmung herrschte gestern im Höhengebiet eitel Sonnenschein. Um 10 Uhr erreichte das Loipenspurgerät des Nationalparks die Herrenwies, und schon konnte das Langlaufcenter die Saison eröffnen (Foto: Hammes).

Baden-Baden

Baustart am neuen Verkehrsleitsystem Baden-Baden (hol) - "Leitsystem Baden-Baden" (Foto: Holzmann): Unter dieser Überschrift werden künftig die Autofahrer durch die Kurstadt geleitet. Die Bauarbeiten für das neue Verkehrs- und Parkleitsystem haben gestern in der Kaiserallee begonnen. Sie dauern bis in den Sommer.