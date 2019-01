Große Empfindungen glänzend inszeniert

Das Russische Staatsballett, das am Mittwochabend im Bürgerhaus Neuer Markt mit dem Tschaikowsky-Klassiker "Schwanensee" gastierte, beeindruckte wirklich mit einer Glanzleistung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Überall schien es zu glitzern und zu funkeln - die kostbaren Roben, der aufwendige Schmuck, der güldene Thron am Bühnenrand und nicht zu vergessen die glänzende Krone der Königin. Sogar Zauberer Baron von Rotbart wartete dämonisch mit roten Lichtlein auf seinem schwarzen mephistophelischen Umhang auf.

Doch nicht nur die märchenhafte Aufmachung und fantasievolle Interpretierung überzeugte, sondern auch die gut ausgebildeten Tänzer. Allen voran Anton Schaline (als Rotbart) und Ekaterina Bortiakova (als weißer und schwarzer Schwan) tanzten mit viel Intensität und Leidenschaft.

Jeder Kulturbegeisterte sollte einmal im Leben "Schwanensee" gesehen haben. Oder am besten mehrmals. Es sind die ganz großen Gefühle, die das berühmte Ballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, zu etwas Besonderem machen: Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut, Schmerz und Glück - all die großen Empfindungen sind mit der Körpersprache des Tanzes so voller Inbrunst dargestellt, wie man es mit dem gesprochenen Wort niemals vermag.

So ist es der künstlerischen Leiterin Kristine Handlogg mit Bravour gelungen, mit ihrer märchenhaften Inszenierung etwas Zauberhaftes und Magisches zu schaffen. Wie schön daher, dass auch Eltern mit ihren Kindern den Weg in den Bühler Kulturtempel gefunden haben, um dem immerwährenden Kampf "Gut gegen Böse" beizuwohnen. Das Gute hatte an diesem Abend die Oberhand. Was nicht selbstverständlich ist. Abhängig von der Inszenierung stirbt nämlich entweder einer von beiden (Siegfried oder Odette), beide sterben oder beide leben glücklich bis an ihr Lebensende.

Die Geschichte der Schwanenprinzessin Odette ist wohl auf der ganzen Welt bekannt: Ein junger Fürstensohn soll heiraten, um die Dynastie zu erhalten. Prinz Siegfried verliebt sich aber leider nicht in eine der vorgesehenen jungen Damen, sondern in ein zauberhaftes fremdes Mädchen, dem er ewige Treue schwört. Die wunderschöne Odette ist jedoch mit einem bösen Zauber belegt und darf nur nachts für wenige Stunden menschliche Gestalt annehmen. Der Magier Rotbart lässt daraufhin seine eigene Tochter in Gestalt von Odette auf einem rauschenden Fest im Schloss erscheinen, um den Prinzen zu betören. Der verblendete Prinz bricht ungewollt sein Treueversprechen. Als er dies erkennt, erbittet er Vergebung, diese wird ihm am Mittwochabend erfreulicherweise auch gewährt.

Obwohl das Stück eine gewisse Formenstrenge natürlich vorgibt, gab es in der Inszenierung dennoch genug Platz für eigene Interpretationen. So bestachen die großen Szenen im Königshaus mit Glamour, Pomp sowie prachtvollen üppigen Kostümen - eben wie ein großes märchenhaftes russisches Zauberland. Im Gegensatz dazu standen die gewohnt puristisch in Weiß gehalten Tänze, wie der "Tanz der Schwäne".

Es war (wieder einmal) ein wunderbarer Anblick, als die Ballerinen in ihren weißen Tutus und den klackernden Ballettschühchen über den Boden tippelten oder manchmal fast zu schweben schienen. Für das Bühler Publikum ein Wechselbad der Gefühle zwischen den mondän-eleganten Tanznummern und märchenhaften, irdischen Szenen am Hof - eine ganz eigene wundersame Welt großer Poesie. Sie dankten es dem Ensemble mit langanhaltendem Applaus.