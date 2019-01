"Schlüsselkompetenz" weiter gestärkt

Das Konzert diente einigen als Generalprobe und Vorbereitung für den Wettbewerb "Jugend musiziert", der eine Woche später in in Baden-Baden und Rastatt stattfindet. Löffler war es wichtig, dass während der bis zu dreimonatigen Vorbereitungsphase auf diesen Wettbewerb die Nachwuchsmusiker Ausdauer und Durchhaltevermögen gezeigt hätten. "Sie formen damit ihre Schlüsselkompetenz."

Das eineinhalbstündige Konzert begann mit der Spielanweisungskomposition "Ungarisch für Klavier zu vier Händen" vom österreichischen Komponisten und Musikverleger des 19. Jahrhunderts, Anton Diabelli. Dieses Stück wurde vom kongenial zusammenspielenden Duo mit Lehrer Roman Kühn und seinem Schüler Tim Kölker am Klavier vorgetragen. Diabellis Kompositionen umfassen die Musikgattungen wie vierhändige Klavierstücke und Kammermusikwerke. Darauf spielte Tim Kölker gekonnt solo die klassische Komposition der Klavieretüde für junge Pianisten "Arabeske in a-moll" des deutschen Komponisten Johann Friedrich Franz Burgmüller. Paul Wichmann aus der Klasse von Lehrer Roman Speck spielte am Cello das Kammermusikstück "Elegie" des französischen Komponisten Gabriel Urbain Fauré.

Aus der Klasse von Violoncello Lehrer Roman Speck gab Adrian Papsch am Cello im Zusammenspiel mit dem Pianisten Roman Kühn zunächst das melancholische und virtuos vorgetragene Salonmusikstück "Chant du menestrel" des führenden russischen Komponisten Aleksandar Glazunov zum Besten.

Ravenna Ruschmann begleitete an der Klarinette ihre Lehrerin Kerstin Lemay zum Klaviersonatenkonzert in E-Moll des böhmischen Komponisten und Musikpädagogen Leopold Anton Kozeluch. Daran anschließend folgte der Auftritt des jungen Pianisten Ricardo Najm am Klavier. Er spielte vor den ergriffen lauschenden Zuhörern das "Präludium und Fuge in D-Dur aus dem wohltemperierten Klavier des 1. Bandes" von Johann Sebastian Bach. Die Besonderheit des wohltemperierten Klaviers von Bach bestehe darin, dass Präludie und Fuge in D-Dur ein "gemeinsames Werkpaar darstellten", erläuterte Löffler dem fachkundigen Publikum.

Elisa Heller spielte an der Querflöte aus der Klasse von Katharina Hermann das "Scherzo aus Suite op.34" für Klavier und Flöte des französischen Komponisten und Organisten Charles-Marie Widor. Klavier- und Querflötenspiel ergänzten sich exzellent.

Amrei Klönne am Cello brillierte bei der "Sonate für Klavier und Violoncello e-moll op. 38" des Komponisten und Organisten Johannes Brahms.

Zum Konzertabschluss und Höhepunkt trat der Violinist Benjamin Hofmann aus der Klasse von Susanne Kaldor mit einem Violinkonzert in C-dur, dem 2. Satz aus dem Jahr 1765 des österreichischen Komponisten Franz Joseph Haydn gekonnt in Erscheinung. Dieses Violinkonzert in C-Dur ist ein Gelegenheitswerk von Haydn für den Konzertmeister des Esterházy-Orchesters Luigi Tomasini.

Benjamin Hoffmann wagte sich auch an schwere Stücke wie "die rumänischen Volkstänze" des ungarischen Komponisten und Pianisten des 20. Jahrhunderts, Bela Bartok, die er spielerisch mit Bravour und lang anhaltendem Publikumsapplaus meisterte.

"Die rumänischen Volkstänze" gehen hierbei aus einer Anthonologie von gesammelten rumänischen Volksliedern und Tänzen hervor. Komponist Bartok erschuf hierbei eine kleine Klaviersuite, an die sich auch Versionsbearbeitungen für Soloviolinen Fassungen anschlossen. Der Nachwuchsmusiker gab gekonnt das Stück aus dem Konzert d-Moll Nr. 2, 1. Satz, des Dirigenten und Komponisten Ludwig Spohr wieder.

Insgesamt zeigten die Jugendmusiker eine tolle Leistung im Hinblick auf den Wettbewerb "Jugend musiziert". Musikschuldirektor Löffler bedankte sich abschließend bei seinem Lehrerkollegium für deren Engagement im Vorfeld des Konzerts.