Gemeinderat könnte bunter werden

"Ich mache damit eine Jugendsünde wett", sagt er und lacht. Denn die Grünen sind nicht seine erste politische Heimat. Als Jugendlicher war er Mitglied bei der Jungen Union und hatte dort sogar das Amt des Kreisvorsitzenden inne. "Aber ich hab' mich im Lauf der Jahre immer mehr von der CDU entfernt", erzählt der Unternehmensberater.

Seitdem er wieder in Stollhofen wohnt, beschäftigen ihn verstärkt ökologische Themen, beispielsweise die PFC-Problematik, Monokulturen und Insektensterben oder auch die Ostanbindung des Baden-Airparks. "Ich habe mir gedacht: Nur immer jammern bringt nichts, Du musst etwas machen", erzählt er von seiner Motivation, vor zwei Jahren Mitglied bei den Grünen zu werden und jetzt auf die kommunalpolitische Bühne zu treten. Hinzu kam die großpolitische Wetterlage. Knäbel will die Straße nicht den "Wir-sind-das-Volk-Brüllern" überlassen, wie er es formuliert.

Er ist nun Mitglied des Ortsverbands Lichtenau/Rheinmünster, dessen Fokus bislang klar auf der Nachbarstadt lag. Aus Rheinmünster stammen lediglich zwei Mitglieder: Knäbel und der Vorsitzende Thomas Weiss. Beide sind sich aber sicher, dass es in Rheinmünster großes Interesse an grünen Themen gibt. "Die Stimmung hier ist sehr grün", meint Knäbel und verweist auf gute Ergebnisse der Partei bei Landtags- und Bundestagswahlen. Zu einem ersten Infoabend am 9. Januar in Greffern kamen 20 Interessierte. Neben den beiden Initiatoren haben sich auch schon drei weitere Kandidaten für die 18 Plätze der Kommunalwahlliste gefunden.

Knäbel hofft, bis zur Nominierung Anfang März mindestens zehn Mitstreiter zu gewinnen. Er setzt dabei auch auf die Jugend. Mit Katharina Nöltner und Dennis Schmejkal stehen bereits zwei Kandidaten aus Stollhofen auf der Liste, die erst Anfang 20 sind. "Wir sprechen mit vielen jungen Leuten", sagt Knäbel, der darauf setzt, dass der Nachwuchs auch im Wahlkampf neue Ideen hervorbringt.

Die Liste steht allen Interessierten offen. Knäbel und Weiss sind aber aus wahlrechtlichen Gründen auch noch auf der Suche nach einem weiteren Parteimitglied. Denn um eine offizielle Grünen-Liste aufzustellen, ist mindestens ein Trio notwendig. Ansonsten würden die Kandidaten als unabhängige Wählervereinigung ins Rennen gehen. Damit fiele aber die Unterstützung des Parteiapparats weg. "Und außerdem sind die Grünen einfach eine gute Marke", meint der studierte Volkswirtschaftler.

Für die Ortschaftsräte ebenfalls Listen aufzustellen, sei bislang nicht geplant. Im Gegenteil: In einem ersten Programmentwurf steht neben ökogischen Themen der Punkt "Mehr Miteinander" ganz oben. Die Grünen wollen, dass die Ortsteile noch enger zusammenwachsen. Knäbel sieht die Gefahr, dass die Ortschaftsräte Kirchturmpolitik betreiben und diesem Ziel eher entgegenstehen: "Wir wollen uns auf den Gemeinderat konzentrieren. Dort werden die wichtigen Entscheidungen gefällt."

Die Themenliste, welche die Grünen dort abarbeiten wollen, ist lang. Sie reicht vom Breitbandausbau über eine bessere Kinderbetreuung bis hin zur Tourismusförderung. Und natürlich dreht sich im Programm vieles um Ökologie. "Ich hab' selbst genug Dreck rausgeblasen", gibt sich Knäbel selbstkritisch. Beruflich war und ist er viel mit dem Flugzeug unterwegs. Aber er versucht, die Reisen zu reduzieren und nutzt stattdessen moderne Kommunikationswege wie Videokonferenzen. Belohnt wird er dafür mit mehr Zeit in der Heimat - und dem Blick auf die Natur.