Aus Ärger über Bierpreis Scheibe eingeworfen

Bühl

Schreiende Frau auf Straße Bühl (red) - Am Dienstag ist ein Bürger in Vimbuch auf Schreie einer Frau aufmerksam geworden. Er rief die Polizei. Der Zeuge berichtete, dass eine Frau auf der Straße vor einem Lkw umherlaufe und schreie. Sie sei wohl auch geschlagen worden. Die Beamten klärten die Lage (Symbolfoto: red).

Bühl

Rechtsstreit um Reiterlein Bühl (sie) - Das Windecker Reiterlein ist eine historische Tonfigur, die 1958 auf der Burg Windeck (Foto: bema) gefunden wurde. Um das Reiterlein sowie um vier Steine und Säulenfragmente liefert sich die Stadt derzeit einen Rechtsstreit mit der ehemaligen Eigentümerin der Burg.

Stuttgart

Fünfstündige Krisensitzung Stuttgart (red) - Derzeit beschäftigen die AfD-Abgeordneten im Landtag heftige innere Grabenkämpfe. In einer fünfstündigen Fraktionssitzung sprachen die Abgeordneten am Dienstag über die Krise. Fraktionschef Bernd Gögel (Foto: dpa) steht in der Kritik, weil er auch im Landesvorstand ist.

Washington

Wenn der Scheck ausbleibt Washington (red) - Für manche wird es jetzt eng. Viele US-Amerikaner haben wegen des "Shutdowns" in den USA zum ersten Mal keinen Gehaltsscheck bekommen. Zahlreiche Einrichtungen wie das Federal Hall National Memorial in New York (dpa-Foto) sind geschlossen.