Vom Vorschussverein zum Finanzdienstleister

"Genossenschaften sind kein alter Zopf", sagt Evelin König bei der Eröffnung. Sie seien vielmehr ein "Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält", insbesondere in unruhigen Zeiten wie diesen. Die ARD-Moderatorin führt durch einen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend ohne lange Reden und an dessen Ende der Bühler Kabarettist Jörg Kräuter als "König von Baden" unter den 160 geladenen Gästen aus der Region und der genossenschaftlichen Finanzgruppe auch diejenigen begrüßt, die "von Anfang an" mit dabei seien.

Visuelle, heitere Elemente lockern das Programm der Jubiläums-Gala auf, darunter auch ein witziger Kurzfilm des Filmemachers Jan Reiff, in dem Bankmitarbeiter die Darsteller sind und der noch am gleichen Abend ins Internet gestellt wird. Ein auf die Bühnenleinwand projiziertes interaktives Wimmelbild wie aus einem Kinderbuch vermittelt die Bankhistorie in drei Zeitsprüngen im Kontext anderer wichtiger Ereignisse.

"Einer der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zur heutigen Volksbank Bühl war sicherlich die frühe Eröffnung der Filiale in Kehl im Jahr 1922", blendet Claus Preiss, der Vorstandsvorsitzende, in seiner Rede zurück. "Wir sind stolz darauf, Finanzdienstleister Nummer eins in unserer Region zu sein", führt er aus. Die genossenschaftlichen Werte seien "Garanten für ein gutes Miteinander in der Region, gemeinschaftlichen Erfolg und nachhaltiges Wachstum".

Marija Kolak, aus Berlin angereiste Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, spricht über Werte im Bankgeschäft: Tradition, Qualität und Vertrauen, "das höchste Gut". Was Zukunftsfähigkeit bedeute, habe die Volksbank Bühl im Bereich Social Media wegweisend für viele Kollegen in Deutschland vorgemacht. Sie fordert die Gastgeber auf: "Haben Sie den Mut, auch weiterhin Geschichte zu schreiben." Mit Tatkraft und Esprit werde die Volksbank Bühl erfolgreich bleiben.

Roman Glaser, Präsident des Genossenschaftsverbands Baden-Württemberg, hatte die Bühler Bank in jungen Jahren als Praktikant kennengelernt. Der Mann aus Ottersweier lenkt den Blick auf eine weitere Innovation: die Einführung von Crowdfunding-Kampagnen, die (wie auch die Einrichtung einer Stiftung) von der regionalen Verbundenheit der Bühler Bank zeuge. "Viele Projekte wären ohne diese Unterstützung nicht zustande gekommen", hält er fest.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Tilo Trautmann dankt Claus Preiss sowie dessen früheren und amtierenden Vorstandskollegen Marco Feit und Hans-Jörg Meier für ihr "vorausschauendes Handeln" und den "Mut, neue Wege zu gehen", zum Wohl der Mitglieder und Kunden. "Werte wie Regionalität, Nähe, Partnerschaftlichkeit, Solidarität und gegenseitiges Vertrauen waren und sind heute noch Grundpfeiler unseres Geschäftsmodells", unterstreicht Trautmann.

Nach dem offiziellen Teil wird die Kundenzentrale zur Party-Lounge - bei entspannter Musik der Rheinauer Band "Relax" und Leckereien aus der Heimat (der mit dem Hashtag davor).

"Was hält einen mit 150 Jahren jung?", fragt Jörg Kräuter seine Zuhörer. Keinem fällt was ein. "Ja, Leute. Ihr müsst nur Eure Broschüren lesen", fährt er fort: "Es ist die Liebe zur Region!" "Aus Liebe zur Region" ist das Motto des Instituts. Zum Jubiläum schenkt die Bank der Region unter anderem ein musikalisches Ereignis. So wird beim Zwetschgenfest die Rockband "Fools Garden" auftreten. Ihr Hit "Lemon Tree" ging um die Welt.