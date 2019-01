Das "Jahr des Saxofons" gefeiert

(mf) - Es war das erste Konzert der Bigband "Brass & Fun" seit dem Weggang von Bernd Kölmel und, um es vorwegzunehmen, es wurde ein grandioser Erfolg. Nach acht Monaten ohne Auftritt erlebten die Jazzfans ein glänzend aufgestelltes Orchester mit hochkarätigen Gästen, die zusammen das 2019 ausgerufene "Jahr des Saxofons" feierten.

Der US-Amerikaner Jim Snidero und Peter Lehels Quartett "FineFones" zeigten alle Facetten und individuellen Klangfarben des Holzblasinstrumentes. So gelang einer der Höhepunkte zum Ende des ersten Sets mit gleich zehn Saxofonen und einem mitreißenden "Hallelujah - I love her so", ein Arrangement von Pirmin Ulrich.

Der neue Musikschulleiter Bernhard Löffler unterstrich am Ende des Konzerts: "Diese Big Band wird es weiterhin geben, und ich freue mich auf weitere Projekte mit Euch." Kulturamtschef Klaus Dürk bestätigte am Rande, dass es für die Stadt außer Frage stehe, das städtische Jazzorchester weiterzuführen. Die vakante Stelle des Bandleaders indes ist noch nicht wieder besetzt. Pirmin Ulrich, Mitbegründer von "Brass & Fun", langjähriger Lehrer an der Musikschule und renommierter Saxofonist, ist vorerst eingesprungen. So hatte er an diesem Abend alle Hände voll zu tun. Er dirigierte, moderierte und brillierte dazu auch noch als Solist. So spielte er auf dem Bariton-Sax ein minutenlanges Solo, bei dem den Zuhörern ob Kraft, Energie und Musikalität schier der Atem stockte. Dem Allrounder der Musikschule galt der größte Applaus des Abends. In der Leitung der Big Band wechselte er sich ab mit dem Saxofonisten, Komponisten und Arrangeur Peter Lehel, ehemaliger Studienkollege und Partner in vielen Formationen.

"Brass & Fun" legten mit Joe Zawinuls "Mercy, Mercy, Mercy" und Joachim Fischers Solo am Tenorsax einen furiosen Einstieg hin. Fischer zeigte später noch einmal seine Qualitäten an der Klarinette im Zusammenspiel mit Peter Lehel in "Double Concerto", einer Komposition für die Heimattage in Bühl. Nach "Count Bubba" und "Losing my Mind" mit glänzenden Soli von Thomas Neuberth (Trompete), Andreas Kunz (Altsaxofon) und Till Oberleitner (Gitarre) gab es ein anerkennendes "Well done" von Peter Lehel.

Stargast war Jim Snidero, dessen Lehrbücher auch an der Musikschule in Bühl genutzt werden. Lehel hatte ihn in Chicago kennengelernt und für eine Zusammenarbeit mit seinen "FineFones" gewinnen können. Zum einen ist die CD "Sonority" entstanden, zum anderen eine einwöchige Tournee durch Baden-Württemberg. "Die ,FineFones' zelebrieren die höhere Kunst des Saxofonspiels - ohne störende Nebengeräusche", stellte Lehel sein Ensemble vor, zu dem Pirmin Ulrich (Bariton), Christian Steuber (Tenor) und Olaf Schönborn (Alt) zählen. Das Quartett präsentierte zunächst die swingende Lehel-Nummer "Presidential Suite", bevor sich Snidero dazu gesellte. In komplex arrangierten Stücken boten die hervorragenden Musiker zum einen dem Stargast am Altsaxofon eine wunderbare Plattform, zum anderen hat jeder einzelne Gelegenheit, seine individuelle Klasse zu beweisen.

Das zweite Set startete beeindruckend mit dem virtuosen Tenorsaxer Christian Steuber. Die laut Lehel "süffige, schöne Variante des Saxofons" lieferte Olaf Schönborn mit dem von Peter Herbolzheimer arrangierten Titel "Sally-O", bevor Pirmin Ulrich mit "Moanin" den kraftvollen US-Jazz der wilden 60er Jahre in Erinnerung rief. Eine ganz andere Seite zeigte schließlich Snidero mit "Skylark", einer langsamen, ernsten Musik, die indes ermöglichte, der ganz besonderen Klangfarbe seines Spiels nachzuspüren.

Das Jazzlight 2019 wurde ins Haus Alban Stolz verlegt. Der größere Saal ermöglichte so knapp 400 Gästen, an diesem besonderen Musikgenuss teilzuhaben.