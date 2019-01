"Noch nie so machtlos gewesen"

Baden-Baden

Pizzaofen brennt Baden-Baden (red) - Am Sonntag um 14.15 Uhr geriet ein gasbetriebener Pizzaofen in einer Gaststätte in Brand. Bei ersten Löschversuchen verletzten sich drei Mitarbeiter der Pizzeria leicht, ein Mitarbeiter wurde vom DRK zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa) » Weitersagen (red) - Am Sonntag um 14.15 Uhr geriet ein gasbetriebener Pizzaofen in einer Gaststätte in Brand. Bei ersten Löschversuchen verletzten sich drei Mitarbeiter der Pizzeria leicht, ein Mitarbeiter wurde vom DRK zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa) » - Mehr

Gernsbach

Brand in Obertsroter Betrieb Gernsbach (red) - Ein technischer Defekt an einer Produktionsstraße hat am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brandausbruch in einem Betrieb in der Obertsroter Straße geführt. Vier Mitarbeiter wurden leicht verletzt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein technischer Defekt an einer Produktionsstraße hat am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brandausbruch in einem Betrieb in der Obertsroter Straße geführt. Vier Mitarbeiter wurden leicht verletzt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich (Symbolfoto: dpa). » - Mehr