Bühlertal im Wandel der Zeit

Circa 70 geladene Gäste trafen sich zur offiziellen Eröffnung im Foyer. Neben dem Helferteam und Landrat Jürgen Bäuerle begrüßte Braun Freunde, Förderer, Handwerker und Vertreter der Leader-Kulisse Mittelbaden. Extra aus Ostfildern angereist war Ursula Klauser, Nichte des AVOG-Gründers und Bühlertäler Ehrenbürgers, Otto Mühlschlegel.

Die Bläserklasse der beiden örtlichen Schulen unter der Leitung von Katherine Flynn-Hartmann war mit vier jungen Musikerinnen präsent, um die Feierstunde musikalisch zu umrahmen. Sie durften sich genauso über Applaus freuen wie das ehrenamtliche Museumsteam und alle, die an der neuen Dauerausstellung mitgewirkt haben.

Museumsleiterin Ina Stirm zählte die Mitwirkenden alle namentlich auf und dankte jedem Einzelnen mit sehr persönlichen und herzlichen Worten. Michael Rumpf vom Stadtgeschichtlichen Institut Bühl habe als Ideengeber schon früh Weichen gestellt. Dem Ausstellungsplaner Michael Welsch habe man sehr viel zu verdanken. Er habe zahlreiche Tage und Nächte an der Konzeption getüftelt. Das Ergebnis sei durchdacht und glänze mit vielen kleinen, netten Ideen, befand die Museumsleiterin. Stirm lobte den Einsatz der ausführenden Handwerker und Mediengestalter. Alle hätten neben exzellenter Arbeit auch große Geduld mit den Museumsleuten bewiesen.

"Mein ganz besonderer Dank gilt dem ehrenamtlichen Helferteam. Ich bin stolz, was durch diese Teamarbeit gelungen ist", meinte Stirm. In der zurückliegenden, arbeitsreichen Zeit habe sie nie ein klagendes Wort gehört, höchstens mal in müde Gesichter geschaut. "Das sind Leute, denen kann man was sagen und die machen das dann einfach", lobte sie das handwerkliche Talent und die Ideen der Helfer. Jeder habe dazu beigetragen, dass nun alles so präsentiert werden könne.

Braun dankte der Museumsleiterin mit einem Blumenstrauß für ihren Einsatz. Die Dauerausstellung biete die Möglichkeit, sich in die Lebensverhältnisse und -weise früherer Generationen hineinzudenken. Was einerseits verlorengegangen sein mag, könne andererseits als errungene neue Lebensqualität betrachtet werden, so Braun. "Deshalb ist unser Museum auch ein Ort, der zum Nachdenken darüber anregen kann, welche Werte heute noch Bedeutung haben sollten", meinte der Bürgermeister. Durch die LeaderFörderung in Höhe von rund 100 000 Euro habe man die Gesamtkosten für das Projekt in Höhe von 210 000 Euro schultern können. Die Leiterin der Leader-Geschäftsstelle Mittelbaden/Schwarzwaldhochstraße, Antje Wurz, überbrachte Grüße der Leader-Kulisse. Die Geiserschmiede sei ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Projektpartnerschaft zwischen öffentlichen Trägern und privatem Engagement. Erhalt und Weiterentwicklung von traditionellem Wissen sei der Leader-Kulisse sehr wichtig. Die Neukonzeption mache die Geiserschmiede zu einem modernen, lebendigen Museum.

Welsch skizzierte die Ideen seiner Konzeption und welche Herausforderungen mit dem alten Gemäuer verbunden waren. Einmalig in der Region sei der Multitouch-Tisch. Es sei ein Museum für alle Sinne, vieles könne angefasst und ausprobiert werden. Jochen Strosack und Josef Tisch von der benachbarten Spar- und Kreditbank überreichten dem Bürgermeister zur Eröffnung eine Spende für das Museum.