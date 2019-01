Mit Lob, Preisen und Konfetti überschüttet

"Die sportlichen Erfolge sind gleichzeitig auch zu einem Aushängeschild von Bühlertal als sportfreundliche Gemeinde geworden" erklärte Bürgermeister Hans-Peter Braun zu Beginn der Veranstaltung stolz. Braun machte deutlich, dass ein unschätzbarer Aufwand an Kraft, Zeit und Ausdauer sowie der Verzicht auf persönliche Dinge nötig sei, um Erfolge verzeichnen zu können. Doch der Aufwand lohne sich, denn Sport trage zur gesellschaftlichen Integration aller Schichten bei, merkte Braun an und machte damit besonders auf das gemeinsame Agieren von Einheimischen und Migranten sowie Jung und Alt aufmerksam. Der Bürgermeister teilte anschließend mit, dass sich die Gemeinde auch in diesem Jahr finanziell an der Förderung des Vereinslebens in Bühlertal beteiligen wird, in dem die Tartanbahn im Sportzentrum am Mittelberg sowie die Schulsportanlage der Dr.-Josef-Schofer-Schule saniert werde.

Den Auftakt der unterhaltsamen Sportvorführungen machten Marco Ziga und Melody Badt mit einer schwungvollen Tanzsporteinlage. Die beiden jungen Tänzer, die extra aus Stuttgart angereist sind, waren der Höhepunkt der Sportlerehrung. In bunten Kostümen begeisterten sie das Publikum mit rhythmischen Tanzeinlagen und bewiesen, dass sie nicht umsonst zweifache deutsche Vizemeister der Junioren II Latein geworden sind.

Neben dem Tanzpaar zeigte auch die Jugendgruppe des TV Bühlertal ihr akrobatisches Können. 19 Mädchen unterschiedlicher Altersklassen flogen mit bunten Tüchern federleicht durch die Luft.

Rainer Fritz und Berthold Horcher vom Sportausschuss, die durch das sportliche Programm am Abend führten, nutzten die Veranstaltung, um sich bei Egon Koch, Horst Schug und Peter Ganter zu bedanken. Die ehemaligen Vorsitzenden des Sportausschusses hatten jahrelang die Sportlerehrungen in der Gemeinde durchgeführt und darin viel Zeit investiert.

Neben zahlreichen Lobeshymnen und Preisen wurden die geehrten Sportler beim gemeinsamen Gruppenfoto auch mit farbenfrohem Konfetti überschüttet und konnten anschließend zum Lied "Auf uns" von Andreas Bourani ihre Erfolge feiern.

Ein gemütliches Beisammensein rundete die unterhaltsame Veranstaltung ab und ermöglichte den Bühlertälern, sich auszutauschen und den Ehrungsabend Revue passieren zu lassen.