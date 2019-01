Skrupellose Hausmusiker Von Ursula Klöpfer



Bühl - Ihre Lieder heißen "Dei Schneggle", "I kohs nemme hera", "Muggagittermo" oder "Bemberle" . Zugegeben, diese "Sprache" ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Doch wer die Musik von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle noch nie gehört hat, hat etwas versäumt. Da wird gezupft, gezogen, geblasen, gesungen, gestrichen, geschlagen und sogar gegessen. Bühl - Ihre Lieder heißen "Dei Schneggle", "I kohs nemme hera", "Muggagittermo" oder "Bemberle" . Zugegeben, diese "Sprache" ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Doch wer die Musik von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle noch nie gehört hat, hat etwas versäumt. Da wird gezupft, gezogen, geblasen, gesungen, gestrichen, geschlagen und sogar gegessen. Es gibt Trink-, Schlaf- und Liebeslieder, Veitstänze, mehrstimmige Choräle und ein röhrendes Abschiedslied obendrein - ob Jazz oder Blues, Rock oder Reggae, Country oder Soul - in bester Musiktradition. Am Sonntag gastierte die schwäbische Kultband mit ihrem Programm "Heut nemme und morga net glei" im Bürgerhaus Neuer Markt Drei antiquarische Stehlampen aus Großmutters Zeiten hüllen die Bühne in ein schummriges Licht. Diese würde einem gemütlichen Wohnzimmer gleichen, wären da nicht die zahlreichen Instrumente, die auf der Bürgerhaus-Bühne kaum Platz finden: Gitarren (vier mindestens), ein Schlagzeug, obendrein noch Conga, Tuba, Posaune, Akkordeon, Waschbrett, Kontrabass, Bassflügelhorn, Banjo, Tenorhorn, Trompete und viele mehr. Auf den ersten Blick könnte man daher meinen, die Kapelle von Herrn Stumpfe bestünde etwa aus einem ganzen Orchester. Aber - man glaubt es kaum - die Band hat nur vier Mitglieder: Manfred Arold, Benny "Banano" Jäger, Michael "Flex" Flechsler und Marcel "Selle"' Hafner. Die Stumpfes bezeichnen sich selbst als skrupellose Hausmusiker. Seit 1991 sind sie unterwegs und in der (schwäbischen) Welt zu Hause. Mit "Hannes & der Bürgermeister" sind die vier Musiker bekannt geworden. Hier sind sie fester Bestandteil jeder Episode. Doch sie als schlichtes "Beiwerk" zu betrachten, wäre eine echte Fehleinschätzung. Sie sind viel mehr! Die vier Schwaben persiflieren meist beliebte Melodien, die sie mit höchst unsinnigen Texten unterlegen. So wird aus dem Sade-Hit "Smooth Operator" schnell mal der "Coole Trompeter", aus der "Biene Maja" von Karel Gott das Lied "Sabine Mayer" oder aus dem musikalischen Kracher "Ring of Fire" von Johnny Cash der "Ring war deier", also teuer. Das mag skurril klingen, aber es ist zu hundert Prozent auch lustig. Die großen Stärken der Herren Stumpfes liegen allerdings nicht nur im Herumblödeln (und das ist an dieser Stelle durchaus positiv gemeint). Instrumental sind sie nämlich ein echter Hit. Ein jeder von ihnen scheint jedes Instrument aus dem Effeff zu beherrschen. Da weichen Congas, Schlagzeug und Gitarre schnell mal Akkordeon, Kontrabass und Tuba. Oder werden einfach ruck, zuck mit dem Musiker-Kollegen getauscht. Singen können die vier lustigen Schwaben übrigens auch noch. Hervorragend sogar - vierstimmig und a cappella. Einfach erste Sahne! Urkomisch wird's dann vor der Pause: Michael "Flex" Flechsler "verschbürd in wenich Hungr" und packt seine Wurstbrote auf der Bühne aus. Einige wirft er sogar noch ins Publikum. "I han oi baar mehr machd" ("Ich habe ein paar mehr gemacht"), grinst er frech. Jubelnd fangen die Besucher das "Vesper" auf, das durch den ganzen Saal fliegt. Und mit ebenso großer Begeisterung hängen sie danach an den Lippen, wenn Stumpfes die Klassiker der Zieh- und Zupfkapelle raushauen wie "Das Linsengericht" oder "Das Bemberle". Auch der schönste Abend geht einmal zu Ende. Um genau zu sein, 150 Minuten später gehen die vier smarten Musiker von der Bühne. Natürlich nicht ohne zig Zugaben, Applaus ohne Ende und stehenden Ovationen. Ohne Frage hätten sie sich daher an diesem Abend zweifelsohne noch den Titel "schwäbisch-skrupellose Anarcho-Hausmusiker" verdient.

