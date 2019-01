"Wir nehmen nicht mehr alles an"

Mit rund 250 Veranstaltungen pro Jahr ist das Haus - mit Ausnahme im Sommer - gut gebucht. Vor allem Fremdveranstalter nutzen den Musentempel für Konzerte und Shows. "Wir nehmen nicht mehr alles an", berichtete Dürk den Ausschussmitgliedern. Die Anfragen würden "betriebswirtschaftlich durchkalkuliert".

Zum städtischen Angebot sagte er: "Unser Kulturprogramm kann sich überregional sehen lassen." Die Konzerte im Klassik-Bereich seien jedoch nur mit Subventionen zu realisieren: "Wir haben hier einen Kulturauftrag." Klassikfan Ludwig Löschner (GAL) verwies darauf, dass statt Orchester verstärkt Kammermusik-Ensembles verpflichtet werden: "Das ist preiswerter."

"Die Konzertbühne ist sehr gefragt", erklärte Peter Hirn (SPD) erfreut. "Der Markt für Fremdveranstaltungen ist da." Schlagerselige Auftritte wie demnächst wieder einer der Amigos seien zwar nicht seins, "aber Gott, die haben auch ihr Publikum!".

Lutz Jäckel (FDP) war wichtig, dass die Vereine auch zukünftig die Möglichkeit haben, ihre Veranstaltungen im Bürgerhaus ausrichten zu können, gebe es doch kaum noch Gaststätten mit den entsprechenden Räumlichkeiten. "Natürlich hat das zur Folge, dass der Kostendeckungsgrad des Hauses nicht steigt", merkte Jäckel an, da Vereine vergünstigte Konditionen erhalten. Die Quote sinkt, dem Etatentwurf zufolge, voraussichtlich von 28 auf 25 Prozent. Das Defizit erhöht sich demnach rechnerisch von 15 auf 19 Euro pro Besucher beziehungsweise von 42 auf 48 Euro pro Einwohner.

Nachdem die Bühne und die Bodenbeläge des Hauses jüngst saniert wurden und ein neues Sitzmobiliar Einzug hielt, steht in diesem Jahr noch die Runderneuerung des ebenfalls 30 Jahre alten Steinway-Konzertflügels an. Diese ist auf 22 000 Euro taxiert.

Zum Bühler Festival-Betrieb meldete Dürk aus wirtschaftlicher Sicht "erfreuliche Ergebnisse". Das Bluegrass-Festival 2018 sei mit einem Defizit von lediglich 2 500 Euro abgerechnet worden. Auch beim Jazztival, dessen Hauptkonzerte ebenfalls im Bürgerhaus ausgerichtet werden, sei ein großer Schritt in Richtung mehr Wirtschaftlichkeit erfolgt. Für das Festival 2017 (das nächste findet dieses Jahr im November statt) seien rund 30 000 Euro an Sponsorengelder geworben worden - unter tatkräftiger Mithilfe der städtischen Wirtschaftsförderung. "Wir haben immer die künstlerische Qualität erhalten können", beteuerte Dürk vor dem Hintergrund gekürzter Budgets.

Daniel Fritz (CDU) betonte die Bedeutung des Kulturangebots als weichen Standortfaktor. Er wünschte sich bei der städtischen Programm-Planung auch eine Berücksichtigung der projektierten Außenbühne bei der Rheintalhalle, die ein Alleinstellungsmerkmal über Weitenung hinaus schaffe.

Lutz Jäckel konnte sich vorstellen, dass auch die Reblandhalle als künftiger Dorfmittelpunkt von Altschweier in diesem Rahmen bespielt werde. Auch die geplante neue Dorfmitte in Vimbuch wurde in diesem Zusammenhang als möglicher Ort für städtische Kulturveranstaltungen erwähnt.