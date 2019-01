Immer für Überraschungen gut



Bühl (jo) - Aus einem knappen Budget für Künstlergagen "das Maximum an Qualität und Vielfalt" herauszukitzeln, ist jedes Jahr die Aufgabe von Patrick Fuchs. Der künstlerische Leiter des Bluegrass-Festivals, das 2019 vom 17. bis 18. Mai in der Zwetschgenstadt über die Bühne geht, hat für die 17. Auflage drei Bands aus den USA, drei aus Deutschland und eine aus Kanada engagiert. Mit Rob Ickes kommt einer der weltbesten Dobro-Spieler über den großen Teich. Der 52-Jährige aus San Francisco, Gründungsmitglied der legendären Blue Highway, ist 15-mal zum "Dobro-Spieler des Jahres" gekürt worden. Sein Duo mit dem Gitarristen Trey Hensley, der laut Fuchs aus einem "Kaff in Tennessee" stammt, sei der derzeit "angesagteste Act in Nashville", Hochburg der Countrymusik. Zusammen mit vier weiteren Bands sind beide am Samstag, 18. Mai, bei einem XXL-Konzert im Bürgerhaus zu erleben. Los geht's am Vorabend um 20 Uhr mit "Bluegrass unter Hebebühnen" beim Festival-Sponsor Josef Oechsle GmbH & Co. KG im Industriegebiet und einer ebenfalls amerikanischen Gruppe: Die Henhouse Prowlers aus Chicago sind als offizielle Kulturbotschafter der USA mit Konzerten und Workshops weltweit herumgekommen. Sie verarbeiten auch afrikanische und asiatische Elemente in ihrer Musik. Ebenfalls ungewöhnlich: Americana mit deutschem Gesang. Das ist die Sache des Dortmunder Quartetts Dieselknecht, allein dessen Name Geschäftsführer Stefan Oechsle runtergeht wie Öl: "Passt super zu uns! Ich freue mich riesig." Beibehalten wird die Konzeption, am Freitagabend auch ein jüngeres Publikum gewinnen zu wollen, wie Kulturfachbereichsleiter Klaus Dürk zu verstehen gibt. Der "Konzertsaal", die Werkstatt, ist größtenteils unbestuhlt. Das Samstagsprogramm startet auf dem Johannesplatz. Bluegrass Breakdown (11.30 Uhr) und Stereo Naked (12.30 Uhr) geben dort auf der Open-Air-Bühne jeweils halbstündige Gratiskonzerte. Das um den Mandolinen- und Fiddle-Spieler Joon Laukamp zum Trio erweiterte junge Kölner Indie-Folk-Pop-Duo Stereo Naked wird um 17 Uhr den langen Konzertabend im Bürgerhaus Neuer Markt eröffnen. Mit Bluegrass Breakdown betritt anschließend ein Dinosaurier der deutschen Szene die Bühne. Das Quintett, 1982 in Westberlin gegründet, spiele mit noch zwei Musikern der ersten Stunde einen 80er/90er Jahre-Newgrass und leihe sich dabei auch den einen oder anderen Pop- und Rocktitel aus, kündigt Fuchs die Band an. Dem Oldtime-Style verpasst die Lonesome Ace Stringband aus Toronto einen modernen Anstrich. "Die Kanadier machen coole Musik und haben auch etwas zu erzählen", stellt Fuchs sie vor. Die Band habe viele Freunde in Deutschland, ein Mitglied habe lange in der Bundesrepublik gelebt. Danach schlägt die Stunde des Dobro-Virtuosen Ickes und seines Gitarristen Hensley. Bevor sich alle Musiker des zweiten Festivaltages gegen Mitternacht auf der Bühne zum großen Finale versammeln, wartet mit Jeff Scroggins und seiner Formation Colorado noch ein weiteres Highlight. Der ehemalige Rockmusiker hat die E-Gitarre gegen das Banjo eingetauscht. Sohn Tristan spielt in der fünfköpfigen Combo die Mandoline. "Der Bluegrass bringt im Mai gute Laune in die Stadt und ist immer für Überraschungen gut", freute sich Bürgermeister Wolfgang Jokerst bei der Programmvorstellung. Für OB Hubert Schnurr ist das Festival "ein Höhepunkt im Bühler Jahreskalender". Susanne Schirmann-Drescher, die die Organisation innehat, berichtete, dass die Ticketpreise stabil bleiben. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es in den BT-Geschäftss tellen.

