Interessenkonflikt zwischen zwei Ehrenämtern

Gernsbach



CDU: Ohne Müller in Rats-Wahl Gernsbach (ham) - Die CDU Gernsbach geht optimistisch in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. In der Kernstadt wie in den Ortsteilen (Foto: CDU) bietet die stärkste Fraktion im Stadtparlament die maximale Zahl an Kandidaten auf - doch Zugpferd Wolfgang Müller tritt nicht mehr an. » Weitersagen (ham) - Die CDU Gernsbach geht optimistisch in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. In der Kernstadt wie in den Ortsteilen (Foto: CDU) bietet die stärkste Fraktion im Stadtparlament die maximale Zahl an Kandidaten auf - doch Zugpferd Wolfgang Müller tritt nicht mehr an. » - Mehr