Standortvorteil Breitband-Internet

Für Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist das BITS "mittlerweile eine etablierte Einrichtung der Stadt Bühl, die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war". Obwohl man im Moment Vollbeschäftigung habe und deshalb nicht so viele Menschen Interesse am Gründen hätten, "ist das BITS im Augenblick ziemlich voll", kommentierte der Rathauschef.

In der Tat ist aktuell nur eines von 16 Büros nicht besetzt. "Für dieses hat sich jüngst ein Interessent mit chinesischem Investor in der Hinterhand beworben", erklärte Braun gestern im gut gefüllten Konferenzraum des BITS. Momentan sind zehn Unternehmen im Gründerzentrum am Froschbächle angesiedelt. Die größte Firma mit zwölf Mitarbeitern hat vier Räume belegt, zwei weitere Firmen mieten je zwei, die anderen Start-ups jeweils einen Raum an.

"Insgesamt ist 2018 ein gutes Jahr für das BITS gewesen", sagte der Geschäftsführer. Die Anzahl der Anfragen sei im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Auch das Einkommensniveau sei höher als in den Vorjahren. Gleichzeitig seien aber die Eigenbelastungen der Stadt gestiegen.

Es sei nach wie vor eine Herausforderung, immer wieder neue Gründer anzulocken. Um dies effektiver zu tun, hat man im vergangenen Jahr die Homepage neu gestaltet. "Das hat auch gut funktioniert", bilanzierte Braun und sprach von über 414 000 Seitenzugriffen allein 2018. Nach Schätzung des BITS-Geschäftsführers sind das etwa 60 000 bis 80 000 Personen, die Interesse gezeigt hätten.

"Ein echter Standortvorteil" sei der Breitbandanschluss des Gründerzentrums. Wie Braun von einer Tagung mit Vertretern anderer baden-württembergischer Start-up-Zentren berichtete, verfügten diese teilweise noch nicht über schnelles Glasfasernetz.

Zusätzlich zur Infrastruktur bietet das BITS Gründern und jungen Start-ups kostenlose Beratung und Betreuung in arbeitsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt, möchte man sich künftig auch jungen Firmen öffnen, die bereits gegründet, aber nicht älter als fünf Jahre sind. "Viele Gründer fangen erst mal zu Hause an", begründete Braun diese Entscheidung. Ziel sei es, im ersten Quartal die Satzung so zu ändern, dass künftig auch diese Firmen Büroräume anmieten können. Im Zuge dieser Änderung sollen Start-ups künftig acht oder sogar zehn Jahre die Dienste des Gründerzentrums nutzen können und nicht nur fünf Jahre wie bisher.

Für Firmen, die länger als fünf Jahre bleiben möchten, sollen dann aber die Mieten steigen. "Wir wollen kein Miet-Dumping betreiben", versicherte der BITSGeschäftsführer.

Ein weiteres großes Anliegen für 2019 ist das geplante Tagungszentrum in der jahrzehntelang vom Heidelberger Skiclub betriebenen Hütte unterhalb des Sands (wir berichteten). Aktuell mache man eine Bestandsaufnahme des Gebäudes, um anschließend eine Kostenberechnung vornehmen zu können. Ziel sei es, bis Ende des Jahres dem Gemeinderat einen beschlussfertigen Entwurf vorlegen zu können, kündigte Braun an.