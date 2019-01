Nach Insolvenz Anklage wegen Betrugs Bühl (bgt) - Der Tatbestand des Betrugs ist klar definiert: Es muss eine betrügerische Absicht vorliegen. Ob genau das bei einer 37-jährigen Geschäftsfrau der Fall war, hatte Richter Hannes Schrägle in einem Strafverfahren am Amtsgericht Bühl zu klären.



Einfach schien das nicht zu werden, denn die junge Frau bestritt sogleich mit Nachdruck, dass bei ihrer Bestellung von 100 Mundschutzmasken für ihre Firma Vorsatz im Spiel gewesen sei und sie die Rechnung nicht habe begleichen wollen. Gewiss, die finanzielle Situation sei prekär gewesen, räumte sie ein, doch sei sie zum Zeitpunkt der Bestellung davon ausgegangen, noch soweit zahlungsfähig zu sein, dass sie dem Lieferanten die Gegenleistung von 320 Euro für die Masken hätte überweisen können. Unmittelbar nach der Bestellung stand dann aber ein Insolvenzverfahren ins Haus und die Gesamtsituation der Firma war derart konfus geworden, dass sie einfach den Überblick verloren habe. So jedenfalls versuchte sie, Richter und Staatsanwaltschaft deutlich zu machen, warum die Begleichung der besagten Rechnung dann letztendlich in Vergessenheit geraten war. Vom Lieferanten habe sie drei Mahnungen und von einem Inkasso-Unternehmen eine erhalten. Daraufhin habe sie den Gesamtbetrag schließlich überwiesen. Warum sie nun dennoch in einem Strafbefehl wegen Betrugs angeklagt und zu einer Geldstrafe von 850 Euro verdonnert werden sollte, konnte sie nicht verstehen. "Da bin ich ja aus allen Wolken gefallen!", empörte sie sich. Sie hatte deshalb Einspruch eingelegt. "Wovon soll ich das denn jetzt bezahlen? Ich habe doch keinen Pfennig mehr! Ich bin doch zu einem reinen Sozialfall geworden!" Tatsächlich lebt sie zurzeit von der Unterstützung ihrer Eltern, und ihr Antrag auf Hartz IV ist noch nicht bearbeitet. Dass sie überhaupt als Geschäftsfrau in diese Schieflage hatte geraten können, sei einer Verkettung unglücklicher Umstände geschuldet, führte sie weiter aus. Eine Sekretärin habe sie aufgrund unkorrekten Verhaltens entlassen, eine andere habe ihr nur ein Chaos hinterlassen, und zudem hätten mehrere Mitarbeiter keine große Arbeitsmoral gezeigt. Sie habe den Menschen einfach zu sehr vertraut, erklärte sie ziemlich resigniert. Nach dieser Einlassung äußerte der Richter schließlich die Ansicht, dass ein subjektiver Tatbestand des Betrugs nicht nachzuweisen sei. Er regte an, das Verfahren einzustellen. Doch damit wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden erklären. Diese mochte der Angeklagten den mangelnden Überblick über ihre Konten nicht ganz abnehmen und forderte eine Geldstrafe von 25 Tagesssätzen à 35 Euro, macht 875 Euro. Zu ihren letzten Worten aufgefordert, beteuerte die Beschuldigte nochmals, dass sie keinerlei betrügerischen Absichten gehegt habe. So etwas habe sie noch nie getan. Richter Schrägle bekräftigte noch einmal seine Überzeugung, dass für ihn der Tatbestand des Betrugs nicht ausreichend begründet sei. Und da die Angeklagte auch nicht einschlägig vorbestraft war, sprach er sie vom Vorwurf des Betrugs frei.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben