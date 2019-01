Die Seele Kubas im Herzen

Bühl - Die kubanische Sonne erstrahlte am Mittwoch in der klirrend kalten Bühler Winternacht. Heiße Rhythmen, sehr viel blanke Haut, ausdrucksstarke Stimmen, bunte Kostüme und eine atemberaubende Show bot "Pasión de Buena Vista" aus dem karibischen Revolutionsstaat im Bürgerhaus Neuer Markt. Dazu noch ein bisschen Comandante Ché Guevara, die eine oder andere melancholische Ballade und das weltberühmte Guantanamera machten diesen hinreißenden kubanischen Abend vor den im Bühnenbild umgesetzten morbid-schönen Kulissen von Havanna inklusive blauem Oldtimer perfekt. Muchas gracias, amigos!

Obwohl die große Welle nach dem Wim-Wenders-Film "Buena Vista Social Club" aus dem Jahr 1999 schon ein Weilchen zurückliegt, leben die damals weltberühmt gewordenen Protagonisten und ihre Songs weiter und elektrisieren noch immer. Das Bühler Publikum ist schwer aus der Reserve zu locken, es wird zwar geklatscht und auf dem Stuhl herumgerutscht, aber so richtig in Tanzlaune kommen die Besucher erst in den letzten 15 Minuten oder nach Aufforderung.

Dabei stimmt die perfekt choreographierte Show mit stimmgewaltigen Solisten (José de Jesus Pelayo Oxamendi, Francisco Sierra Quintana, Yanosky Moreno Carbó, Gabriel Garciarena Pelayo, Neysa Beatriz Cabrera Herrera) und einer sehr starken neunköpfigen Begleitband mit vielfältiger Instrumentierung (Akustikgitarre, E-Bass, Blechbläsern, Drums, Congas und Keyboard) durchaus auf Bewegung ein. Dass die Moderationen zu neunzig Prozent auf Spanisch erfolgen, stört kaum. Das Wichtigste ist nicht das gesprochene Wort, sondern das kubanische Lebensgefühl, das von der Bühne schwappt.

Dazu schwingen die Tänzerinnen und Tänzer in sehr bunten gewagten Kostümen das Tanzbein - angelehnt an die Revue-Shows des berühmten Tropicana in Havanna. Für das Auge gibt es an diesem Abend auf jeden Fall viel zu sehen.

Zu hören ebenso. Hits wie "Chan Chan" oder "Bésame mucho" (von dem es unzählige Coverversionen gibt, von den Beatles Götz Alsmann oder Edith Piaf) geben sich die Klinke mit Liedern wie "Pintate los labios Maria". Viele Texte sind bekannt und werden von einigen mitgesungen.

Leider verflacht im zweiten Teil die Show etwas - zu ähnlich wirken auf Dauer die musikalischen Grundmuster. Das Publikum im Bürgerhaus klatscht dennoch begeistert mit, vor allem, als einige Zuschauer auf die Bühne geholt werden und mit den Profis ("El Grupo de Bailar") tanzen (müssen).

Apropos Tänzer: Oft lenken diese etwas von der beeindruckenden Musik ab. So geraten die Einzelleistungen mehrmals in den Hintergrund, etwa wenn der Trompeter zu einem imponierenden Solo ausholt. Für so viele Akteure plus Oldtimer ist die Bürgerhaus-Bühne einfach viel zu klein. Die Bläser finden nur in der rechten hinteren Ecke Platz.

Trotz dieser kleinen Makel ist die Show einfach großartig. Kubanische Lyrik, auch mit Themen wie Liebe und Einsamkeit, steht auf hohem dichterischen Niveau. Geschickt spielen sich die vier Sänger und die Sängerin abwechselnd in den Vordergrund. Unbestrittene Star des Abends ist auf jeden Fall Senior Francisco Sierra Quintana mit dem Schmelz in der Stimme. Mit ihm kommt das echte alte Kuba auf die Bühne und lässt an den legendären Buena Vista Social Club, der heute nur noch eine Ruine ist, denken. Man kann sie sich gut vorstellen, die Altmeister der kubanischen Musik - trinkend, rauchend und leidenschaftlich spielend. Francisco ist "der" Mann mit der kubanischen Seele in diesem Programm. So wechseln sich tieftraurige Schnulzen und hochexpressiver Latin-Jazz, tradierte Lieder, populäre Tänze und rituelle Musik ab.

Ausgesprochen schade empfanden es einige Kuba-Fans, dass die Bewirtung die kubanische Lebensfreude an der Theke nicht umsetzte. Cuba Libre, Mojito oder Hemingways Lieblingsgetränk Daiquiri suchte man vergebens auf der Karte. "Pasión de Buena Vista" bot im Bühler Bürgerhaus eine wirklich tolle Show. Viele Besucher nahmen - nach 150 Minuten - ein kleines Stück Kuba im Herzen mit nach Hause.