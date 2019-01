Im Sommer rücken die Kanalbauer an

Baden-Baden

Sprungtürme: Pläne für Umbau Baden-Baden (sre) - Zusätzliches Plexiglas an den Geländern und ein Zwischenpodest am Aufgang vom Fünf- zum Zehnmeterbrett: So sollen die Sprungtürme im Steinbacher Freibad und im Hardbergbad an neue Standards angepasst werden - und zwar schon bald (Grafik: Stadtwerke).

"Sehr gefällige Planungen" Gernsbach (ham) - Der Gernsbacher Ausschuss für Technik und Umwelt hat einstimmig den Bauantrag des Papierzentrums (Foto: BT-Archiv/Juch) abgesegnet. Die Planungen für ein neues Seminar- und Wohngebäudes seien "sehr gefällig", waren sich alle Gemeinderäte einig.