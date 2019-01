Großprojekt steht auf der Kippe Bühl (sie) - Noch eine Viertelstunde, nachdem Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Veranstaltung beendet hatte, war Bernd Matthias sichtlich aufgewühlt. Der Projektentwickler hatte am Donnerstagabend versucht, den Besuchern einer Infoveranstaltung in der Schlossberghalle die Pläne für ein neues Seniorenzentrum auf dem Areal des Klosters Neusatzeck näherzubringen. Doch seitens der 200 Teilnehmer wehte ihm heftiger Gegenwind ins Gesicht. Das Großprojekt steht auf der Kippe. Die Entscheidung liegt nun in den Händen des Ortschaftsrats.







Gerd-Arno Stubbe, der neben Matthias seitens der Investoren vor Ort war, hatte zuvor gemeinsam mit Architekt Carlo Prina die Pläne präsentiert. Wie berichtet, sollte in einem ersten Entwurf das Mutterhaus, für das fast zehn Jahre lang ein Käufer gesucht wurde, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Da in dem Gebäude aber eine Kolonie artengeschützter Fledermäuse haust, ist das nach EU-Recht nicht möglich. "Alle waren ganz euphorisch - dann kam uns in die Fledermaus in die Quere", sagte Stubbe. Gerd-Arno Stubbe, der neben Matthias seitens der Investoren vor Ort war, hatte zuvor gemeinsam mit Architekt Carlo Prina die Pläne präsentiert. Wie berichtet, sollte in einem ersten Entwurf das Mutterhaus, für das fast zehn Jahre lang ein Käufer gesucht wurde, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Da in dem Gebäude aber eine Kolonie artengeschützter Fledermäuse haust, ist das nach EU-Recht nicht möglich. "Alle waren ganz euphorisch - dann kam uns in die Fledermaus in die Quere", sagte Stubbe. Weil die Investoren aber von dem Standort überzeugt seien, erarbeiteten sie eine neue Planung. Das Mutterhaus soll nun umgebaut werden, so dass dort Appartements für betreutes Wohnen und für Mitarbeiter Platz finden. Vorgesehen sind auch ein Friseur, eine Arztpraxis und ein Hofladen mit Bistro. Diese Infrastruktur soll auch den Neusatzern offenstehen. "Leben und Begegnung", nannte Stubbe dieses Konzept und ergänzte: "Das Projekt soll an Neusatz angebunden werden." Für das eigentliche Pflegeheim mit einer Kapazität von rund 100 Zimmern soll nun das ehemalige Ökonomiegebäude weichen. Geplant ist ein dreieinhalbgeschossiger Neubau mit Flachdach. Matthias schloss die Präsentation mit den Worten: "Wir freuen uns auf das Projekt. Wir sind davon überzeugt." Mit dieser Meinung standen er und seine Geschäftspartner in der Schlossberghalle allerdings ziemlich allein da. Fast eineinhalb Stunden lang übten zahlreiche Besucher Kritik und stellten bohrende Fragen. Der Neubau wurde tituliert als "Bettenklotz", "Koloss" oder "bombastische Erweiterung". Die Besucher störten sich nicht nur an der Dimension des Baukörpers, sondern befürchteten auch ein Parkchaos. Die Erläuterungen der Projektentwickler, dass sie mit 26 unter- und 42 oberirdischen Stellplätzen die rechtlichen Anforderungen erfüllen würden, kommentierte ein Bürger: "Gesetz hin oder hier: Sie haben zu wenig Parkplätze, das ist Fakt." Mehrere Diskussionsteilnehmer drückten ihre Verwunderung aus, dass ein solches Großvorhaben in Neusatz überhaupt möglich sei. Sie schilderten ihre eigenen Erfahrungen mit Bauprojekten, die aufgrund strenger Landschaftsschutzvorgaben nur schwer oder gar nicht umzusetzen gewesen seien. Ein Besucher erntete lauten Applaus, als er in Richtung von Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagte: "Wir hätten uns gewünscht, dass Sie sich genauso für unsere Wünsche eingesetzt hätten wie für die irgendwelcher Investoren." Schurr entgegnete, dass das Klosterareal nicht im Landschaftsschutzgebiet liege und es sich außerdem um eine Folgenutzung handle: "Das Gelände ist nicht jungfräulich." Darüber hinaus werde ein Bebauungsplan aufgestellt, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Andere Kritiker stellten den grundsätzlichen Bedarf nach weiteren Pflegeplätzen infrage und äußerten Zweifel, ob es in Zeiten des Pflegemangels gelingen könne, die benötigten rund 100 Arbeitskräfte zu finden. Angesichts der massiven Unmutsäußerungen erinnerte Schnurr an die Gefahr, dass das Mutterhaus zur Ruine verkomme - "davon haben wir im Schwarzwald schon genug". Der OB betonte aber auch, dass sich der Gemeinderat nicht gegen das Votum des Ortschaftsrats stellen werde. Dessen zehn Mitglieder haben damit das Heft des Handelns in der Hand. Die Entscheidung soll im Rahmen einer öffentlichen Sitzung am 12. Februar fallen. Apropos, Zum Thema

