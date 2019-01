"Der Ortsvorsteher muss kein Stadtrat sein"

"Sicherlich ist die Vereinigung der Ämter als Ortsvorsteher und Gemeinderat nicht unbedingt von Nachteil, aber ein Interessenkonflikt kann durchaus entstehen", stimmt Lauten seinem Kollegen, Mitglied der CDU-Fraktion, zu. Er nennt zwei Beispiele: "Als Ortsvorsteher hat man sowohl die Interessen des Stadtteiles und als Vorsitzender des Ortschaftsrates auch die Entscheidungen des Ortschaftsrates im Gemeinderat zu vertreten. Hier kann es durchaus zu einem Interessenkonflikt kommen, wenn man als Ortsvorsteher anderer Meinung ist als die Mehrheit des Ortschaftsrates."

Genauso verhalte es sich bei vielen verwaltungsinternen Prozessen, in die der Ortsvorsteher eingebunden sei. "Hier können selbstverständlich auch sehr schwierige Konstellationen entstehen, in denen der Ortsvorsteher in einen Interessenkonflikt zwischen Ortsvorsteher und den Ortschaftsräten wie auch den Fraktionen kommen kann." Auch wenn es in der Vergangenheit in Eisental Ortsvorsteher gab, die beide Ämter innehatten, könne man nicht unbedingt ausschließen, dass es damals nicht auch solche Interessenkonflikte gegeben habe.

Lauten weist außerdem auf einen weiteren Aspekt hin. So gebe es noch einen anderen Grund, weshalb sein Altschweierer Kollege nicht mehr für den Gemeinderat kandidiere. "Aus der jahrelangen vertrauensvollen ,interkommunalen' Zusammenarbeit zwischen Eisental und Altschweier weiß ich, dass er seine ganze ehrenamtliche Kraft für das Amt als Ortsvorsteher einsetzen will." Das könne er vollkommen nachvollziehen, denn wolle man als Ortsvorsteher im Stadtteil viel bewegen, sei dies mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. "Manfred Müller hat sich, wie ich, ebenfalls dafür entschieden, sein ganzes Engagement in das Amt als Ortsvorsteher zu legen und somit den Schwerpunkt seiner kommunalpolitischen Arbeit in seinem Stadtteil zu setzen."

Auch er werde nicht, wie Lauten in seiner Neujahrsansprache den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt habe, als Kandidat für den Gemeinderat zur Verfügung stehen, "weil ich wie Manfred Müller durchaus Interessenskonflikte sehe, aber vor allem auch den Schwerpunkt meiner kommunalpolitischen Arbeit in Eisental setzen möchte." Diese Entscheidungen sollten alle respektieren, so Lauten. "Jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger, die oder der sich ehrenamtlich engagiert, sollte selbst entscheiden, wie viel Zeit er für das Gemeinwesen einsetzt, ohne sich rechtfertigen zu müssen, warum er nicht auch als Gemeinderat kandidiert."

Die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Gemeinderat könne auch als Ortsvorsteher ohne Gemeinderatsmandat gut funktionieren. Lauten: "Es ist nicht von Nachteil für einen Stadtteil, wenn der Ortsvorsteher kein Gemeinderatsmitglied ist. Ich sehe dies eher als Vorteil, denn so kann der Ortsvorsteher die Interessen des Ortes parteiübergreifend vertreten und in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Verwaltung und Gemeinderat auch viel bewegen."

Die Entscheidung seines Kollegen Müller sieht Lauten positiv: "Er wird künftig mehr Zeit haben, sich den Anliegen seines Stadtteils zu widmen. Davon profitiert nicht nur Altschweier, sondern auch Bühl."