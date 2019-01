Ein Selfie bringt New York und Bühl zusammen Bühl (wv) - Freunde der Blasmusik sollten sich den 29. September 2019 im Kalender vormerken: Der weltweit bekannte Komponist und Arrangeur Johan de Meij wird an jenem Tag um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl ein 80-köpfiges Projektorchester dirigieren, für das die Affentaler Musikanten und der Musikverein Seebach ihre Kräfte bündeln; in beiden Vereinen wirkt Marc Noetzel als musikalischer Leiter.



Eben dieser zündete den Funken, dass der in den Niederlanden geborene, in New York lebende Johan de Meij im September über den großen Teich nach Bühl anreist. Wie es dazu kam, ist eine originelle Geschichte. Schuld sei ein Foto mit dem Smartphone gewesen, ein Selfie, berichtet Marc Noetzel. Er ist Hornist im Symphonieorchester des SWR und Lehrbeauftragter im Fach Horn an der Hochschule für Musik in Freiburg. Im Amateurblasmusikbereich wirkt er als Dirigent der Affentaler und der Seebacher Musikanten. Das erwähnte Selfie entstand, als Noetzel als Hornist beim Sinfonieorchester Basel aushalf. Dessen Blechbläser führten im Juni 2018 ambitionierte Werke des niederländisch-amerikanischen "Klangzauberers" auf, von diesem selbst dirigiert. "Was? Du spielst unter Leitung von Johan de Meij ? Da musst Du ein Selfie mit ihm machen und es uns mitbringen", hatten ihn Seebacher Musiker im Vorfeld "dienstverpflichtet", blickt Noetzel schmunzelnd zurück. In einer Probenpause in Basel habe er Johan de Meij auf ein Selfie angesprochen, mit Erfolg. Dieser habe sich erkundigt, wo er sich musikalisch engagiere. Dabei habe er dem Maestro auch erzählt, dass er zwei Musikkapellen im Schwarzwald leite, die schon etliche seiner Werke aufgeführt hätten. "Am nächsten Morgen hat mich Johan de Meij angesprochen: Ich würde gern mal ein Konzert im Schwarzwald dirigieren, können Sie das arrangieren?" Marc Noetzel kann, denn die Musikvereine aus Eisental und Seebach ziehen mit (siehe gesonderten Bericht). Johan de Meij, einer der ganz Großen der weltweiten Blasmusikszene, wird somit am 29. September in Bühl Werke und Arrangements aus seiner Feder dirigieren. Bodo Deger, dem Vorsitzenden der Affentaler Musikanten, ist klar: "Das wird eine Herausforderung für uns, aber wir ergreifen damit eine Gelegenheit, die wohl nie mehr wiederkommen wird." Stefan Maier, Vorsitzender des Musikvereins Seebach, ergänzt: "Wir betreten mit dem Konzert unter de Meijs Leitung unbekanntes Terrain, aber es ist großartig, dass solch ein hochberühmter Musiker aus dem Profibereich mit uns Amateurmusikern arbeiten will." Arbeiten heißt auch, dass Meij nicht nur das Konzert, sondern auch die Generalprobe leiten wird. Weitere Glanzpunkte dürfen in Bühl erwartet werden: Professor Henri-Michel Garzia übernimmt den Solopart in Johan de Meijs "T-Bone Concerto", einem Blasmusikwerk der Höchststufe. Garzia stammt aus Mulhouse, ist Solo-Posaunist des Sinfonieorchesters Basel und überdies Vizepräsident der französischen Posaunenvereinigung ATF. Der Titel "T-Bone Concerto" jongliert witzig mit "Trombone" (so heißt die Posaune auf Englisch, scherzhaft auf "Bone" , also "Knochen", verkürzt) und dem gewichtigen T-Bone-Steak. Für die drei Sätze des delikaten Werks hat de Meij (er ist selbst auch Posaunist) als Bezeichnungen drei der üblichen Garstufen für Steaks gewählt: rare, medium und well done. Garzia wird als Solist auch in de Meijs Blasorchester-Arrangement von Maurice Ravels grandioser "Pavane pour une infante défunte" zu erleben sein. Auf weitere Leckerbissen dürfen sich die Zuhörer freuen, auf die de-Meij-Kompositionen "Celtic Classics", eine Suite irischer Folksongs, und "Downtown Divertimento", spritzige Impressionen aus New York, sowie "Elisabeth - the Musical" im Arrangement von Johan de Meij.

