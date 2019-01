Annäherung in enormer Intensität

(kkö) - Jürgen Gutmann, Manuel Dempfle und Thomas Schmolz haben sich zum "Leonard Cohen Project" zusammengetan. Das Trio wurde am Samstag im ausverkauften Schütte-Keller ganz und gar dem Anspruch gerecht, mehr als eine nur rein musikalische Hommage auf die Bühne zu bringen.

Leonard Cohen: Dieser Name ist weit mehr als nur der des 2016 verstorbenen kanadischen Dichters, Schriftstellers und Sängers. Cohen hat die Flüchtigkeit des Seins und die stete Sinnsuche, kurz die großen Themen des Lebens - Liebe, Angst, Gott, Rebellion, Tod, Schmerz, Einsamkeit - zumeist in vermeintlich kleine Worte gefasst; in ihrer Gesamtheit könnten diese "kleinen Worte" lyrischer und berührender kaum sein. Der Anspruch lautete, sich dem Menschen Cohen zu nähern und seiner Selbstbeobachtung ebenso gerecht zu werden wie seiner "Botschaft" an die Welt.

Die in all ihrer Melancholie (und manchmal Monotonie) wunderschöne Musik Cohens bildet eine Art vertrautes Fundament, das Gutmanns Moderation mit einem erweiterten Blick zu betrachten lehrt: Der Frontmann skizziert Cohens Hang zur Isolation, der erst im Alter weichen sollte; seine depressiven Phasen, seine Frauenbeziehungen, die dauerhafte Liebe zur Norwegerin Marianne, seine Freundschaften zu Paul Simon oder Bob Dylan. Einige "Songs von Freunden und Zeitgenossen" zählen zum Programm.

Die "Bruchteile" aus Cohens Vita vertieft Gutmann über das Rezitieren von Gedichten, zumeist Songtexten, und ihrer Übersetzung ins Deutsche: Aus den Rudimenten entsteht, peu à peu, ein sensibles Gesamtbild des Kanadiers. Die Annäherung gelingt in enormer Intensität, die sich in Ergriffenheit der Zuhörer spiegelt. Oft singen diese die Lieder früherer Jahre wie "So long, Marianne", "Suzanne", "Sisters of Mercy" oder "Chelsea Hotel" leise mit. Die Musiker lächeln dazu.

Dieses Lächeln, die zugewandt-freundliche Art des Trios, entspricht nun nicht dem typischen Cohen-Bild des düsteren, mysteriösen Mannes. Auch ist Gutmanns Stimme nicht rauchig-schwermütig, sondern so sanft und nett, wie er wirkt; den Frauenchor mancher Lieder wiederum "ersetzt" Dempfle. Kurios: Das stört keineswegs. Die Intention ist ja offensichtlich nicht, den Charismatiker Cohen im Stile großer Covershows zu imitieren: Die Stimmung des Abends ist hochatmosphärisch; hier werden Gefühle nicht künstlich inszeniert, sondern ehrlich nachempfunden. Manchmal reichen dafür einige Zeilen aus: "Wie ein Vogel hoch auf dem Draht... habe ich auf meine Weise versucht, frei zu sein", heißt es etwa in "Bird on the Wire". Erst als dritte Zugabe erklingt "Hallelujah", schlicht und unprätentiös. Vorausgegangen ist die Übersetzung beschwörender Worte Cohens, ergänzt von Gutmann zu dieser Welt, die aus den Fugen geriet: zum Flüchtlingselend, zum absurden Reichtum weniger und der großen Armut vieler, zum Terror, der Cohens "First we take Manhattan" zur Prophezeiung werden ließ. Und es folgt ein seltener Anblick im Schütte-Keller. Die Menschen erheben sich, als das Lied noch verklingt, um den Schwaben mit stehenden Ovationen zu danken. Und damit letztlich auch Cohen.