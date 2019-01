Im Februar 1969 den Grundstein gelegt









Grefferns Ortsvorsteher Hubertus Stollmeier überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Helmut Pautler die Glückwünsche der Gemeinde Rheinmünster. Er bedankte sich für die angenehme Zusammenarbeit des MYC mit den anderen ortsansässigen Vereinen und lobte das Engagement bei den Straßenfesten sowie die jahrelange Beteiligung am Kinderferienprogramm.

Der Vizepräsident des Landesverbands Motorbootsport Baden Württemberg, Peter Haag, betonte die Bedeutung des Vereins im Landesverband, zu dessen Gründungsmitgliedern der MYC Greffern zählt. Insbesondere, so heißt es in einer Mitteilung des Grefferner Clubs, erwähnte er die Gastfreundschaft und das Engagement verschiedener Vereinsmitglieder in Gremien des Landesverbands. Als wegweisend auch für künftige politische Maßnahmen bezeichnete er die langjährige Clubfreundschaft mit dem Club du Port de Plaisance in Strasbourg.

Der Stationsleiter der Wasserschutzpolizei Kehl, Timo Stern, lobte die enge Zusammenarbeit. Bei gemeinsamen Aktionen werden die organisierten Wassersportler über die neuesten und aktuellsten Regelungen im Schifffahrtsbereich von der Wasserschutzpolizei informiert.

Die Vorsitzenden von Bootsvereinen zwischen Breisach und Heidelberg unterstrichen das freundschaftliche Verhältnis der Clubs untereinander und wünschten dem Verein auch für die Zukunft alles Gute.

In seinem Rückblick auf 50 Jahre MYC Greffern ging der Vorsitzende Andreas Lorenz auf verschiedene Aktivitäten und Ereignisse ein. Angefangen hatte alles am 8. Februar 1969 in einem Gasthaus in Greffern. Bei einer konstituierenden Sitzung von 14 Bootsfahrern wurde der Grundstein für den Verein gelegt. Im selben Jahr wurde die erste Steganlage in Betrieb genommen. Bedingt durch den Bau der Staustufe Iffezheim waren mehrmalige Verlegungen der Steganlage notwendig, bevor der Verein 1979 am heutigen Standort endgültig seine Heimat fand.

Bereits 1993 wurde die Steganlage für weitere 20 Boote über zehn Meter Länge ausgebaut. "Dann kam der Super- GAU am 30. März 1993", so Lorenz. Die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung liefen auf Hochtouren, als das obere Schleusentor absackte, als das untere noch geöffnet war. Das Wasser floss ab und im Hafen von Greffern lagen die Boote teilweise auf Grund. Der Wasserstand sank um zirka vier Meter. Auch das damalige Clubhaus wurde beschädigt. 1994 konnte dann das heutige Clubhaus durch den Vorsitzenden Erich Friedmann eingeweiht werden. Der komplette Unterbau, Schwimmer und tragende Elemente wurden aus Edelstahl hergestellt, was eine sehr weitsichtige Entscheidung gewesen sei, betonte Lorenz.

1999 wurde mit erheblichem Aufwand ein Teil der in die Jahre gekommenen Steganlage aus dem Wasser genommen und komplett überarbeitet und restauriert. Am 11. November 2000 wurde die Clubpartnerschaft mit dem am Neckar gelegenen Verein HBV (Haßmersheimer Bootsverein) besiegelt. Seit Jahren pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis. Im Jahr 2003 waren umfangreiche Arbeiten aufgrund des anstehenden Polderbaus in Greffern notwendig. 2012 wurde dann bei einem Brand, ausgelöst durch einen technischen Defekt, die Küche des Clubrestaurants stark in Mitleidenschaft gezogen. 2016 wurde die 1999 renovierte Steganlage durch eine neue Anlage ersetzt, so wie man sie heute im Hafen in Greffern vorfindet.

