Heimische Wildblumen als Überlebensversicherung für Tierwelt

"Solche über den Winter stehengelassene Wildblumensäume sind nicht unordentlich, sondern sie sorgen für ein Auskommen der Gartenvögel. Distelfinken und andere Vögel können sich hier Samen suchen", betont der Biologe und Naturgartenplaner Reinhard Witt. Er hat die "Natur-nah-dran"-Aktion, die ein Gemeinschaftsprojekt des NABU Baden-Württemberg und des Umweltministeriums ist, von Anfang an fachlich begleitet und war in Bühl zur Erstberatung vor fast drei Jahren vor Ort.

Für ihn sind "Standorte mit heimischen Wildblumen eine Überlebensversicherung für die Tierwelt" - eine Ansicht, die auch vom Bühler "Natur-nah-dran-Team" um Barbara Thévenot geteilt wird. Man versuche hier, neben den genannten Bereichen auch ganz grundsätzlich ausreichend große Grünflächen anzulegen, um die kleinklimatischen Verhältnisse zu verbessern und weiteren Lebensraum für Insekten und Co. anzubieten, betont die Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung in einer städtischen Mitteilung.

Jeder Quadratmeter ist wertvoll, denn gerade den Städten kommt angesichts der Verarmung der Landschaft eine wachsende Bedeutung zu. Überall gibt es schließlich Grünstreifen, Verkehrsinseln oder Brachen, die mit den passenden Wildpflanzen zu blühenden Biotopen werden könnten. Die Areale, die vom Frühling bis in den Herbst hinein spektakulär blühen, werden gegenwärtig im Winter "in Ruhe gelassen".

An den Bühler Flächen durfte stellenweise das Herbstlaub liegenbleiben, es bietet so zusätzliche Überwinterungsmöglichkeiten für kleine Bodentiere und auch Insekten. Hummelköniginnen ziehen sich im Winter gerne in Mauselöcher zurück, andere Wildbienen überwintern als Larven in Stängeln oder auch im Boden. Der Schwalbenschwanz etwa verbringt den Winter als Puppe und spannt sich an den Pflanzenstängeln kurz über dem Boden an. Der Zitronenfalter hingegen hat sich bereits im Herbst ein Quartier in Bodennähe gesucht, denn er überwintert als Falter zwischen Gräsern oder unter Brombeerblättern und anderen Pflanzen. Die Falter behalten den einmal gewählten Sitzplatz den ganzen Winter über bei, auch Schnee macht ihnen nicht viel aus. Und die Ameisen harren in einem Nest tief in der Erde, dessen Ausgänge allesamt abgeschottet sind, ohne Fressen inaktiv bis zum Frühjahr aus.

Um die Vielfalt zu unterstützen, "brauchen wir dringend noch viel mehr Natur für die Stadt", fordert Reinhard Witt. "Die Bewerbungen für das Projekt und auch die vielen Nachfragen dazu machen deutlich, dass immer mehr Städte und Kommunen auch auf innerörtlichen Bereichen etwas gegen das Insektensterben unternehmen wollen", bestätigt Anette Marquardt vom NABU Baden-Württemberg. Das Interesse an "Natur nah dran" habe sich in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich 63 Bewerbern pro Jahr auf dauerhaft hohem Niveau bewegt, wovon jeweils zehn beziehungsweise in 2018 dann sogar 13 Kommunen gefördert wurden. "Die aktuelle Bewerberrunde ist ebenfalls wieder auf reges Interesse gestoßen", erklärt Marquardt. Auch habe sich gezeigt, dass die Kommunen an einem Erfahrungsaustausch sehr interessiert seien. Über einen E-Mail-Verteiler hinaus werde über eine Online-Plattform zur intensiven Vernetzung nachgedacht.

Auch die Stadt Bühl zieht eine positive Bilanz. Neben dem Gewinn in puncto Natur- und Artenschutz verweist sie auch auf den positiven Begleiteffekt, dass die naturnahen Flächen auch nach einem trockenen Sommer noch grün aussehen und damit ansehnlicher sind als ein vergilbter englischer Rasen.

Zudem müssten diese Flächen nur zweimal gemäht werden, was eine Arbeitserleichterung für den städtischen Bauhof darstelle. Die Stadt beabsichtigt deshalb, in Zukunft weitere Grünflächen auf diese Weise ökologisch aufzuwerten. Bühl war eine der ersten Kommunen, die in dem Projekt "Natur nah dran" gefördert wurden, um kommunalen Flächen naturnah zu gestalten. Dabei wurde die Stadt vom NABU und vom Umweltministerium unterstützt.