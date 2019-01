Eine kulinarische Entdeckungsreise Bühlertal / Bühl (hap) - Nach einer gelungenen Premiere im letzten Jahr, die allerdings etwas unter der Witterung litt, finden die Bühlertäler Weintage in diesem Jahr bereits am 9. und 10. Februar statt. Bürgermeister Hans-Peter Braun und Touristikchef Tino Rettig stellten nun das Programm vor.







Am Samstag, 9. Februar, beginnt ab 20 Uhr im Haus des Gastes die "Nacht der Ortenauer Weine". Zu den Klängen von Hubers Partyband werden die teilnehmenden neun Erzeuger ihre Wein- und Sektspezialitäten ausschenken. Am Sonntag beginnt die Bühlertäler Genussmesse um 11 Uhr ebenfalls im Haus des Gastes. Informieren, probieren, genießen und kaufen heißt das Motto. Egal, ob junge Jahrgänge oder reife Tropfen, die Affentaler Winzer e.G., das Baden-Badener Weinhaus am Mauerberg, der Ortenauer Weinkeller, die Weingüter Axel Bauer, Holger Dütsch, Johannes Kopp und Volker Maier sowie die beiden VDP-Prädikatsweingüter Freiherr von und zu Frankenstein und Schloss Neuweier werden in ungezwungener Atmosphäre ihre Wein-und Sektspezialitäten vorstellen. In direktem Kontakt mit den Erzeugern besteht die Möglichkeit, auf einer Entdeckungsreise, die neuesten Trends oder traditionell ausgebauten Weine der Region kennenzulernen und zu vergleichen. Daneben gibt es ein umfangreiches kulinarisches Angebot, das wie im letzten Jahr Naturparkwirt Andreas Schäuble vom Restaurant "Bergfriedel" zubereiten wird. Neben acht Suppen und Vorspeisen stehen vier Hauptgerichte und vier verschiedene Fingerfood-Häppchen auf der Karte. Abgerundet werden kann der Genussreigen mit zwei Desserts. Wie Schäuble bei der Vorstellung erklärte, legt er auch bei der Weinmesse großen Wert auf die Verarbeitung von möglichst vielen heimischen Erzeugnissen. Für beste Unterhaltung wird eine Kochshow sorgen, die er zusammen mit Fabian Böckeler aus der gleichnamigen Bühler Konditoreifamilie zelebrieren wird. "Wer ihn kennt, weiß dass er neben seinen wunderbaren Schokoladenkreationen auch immer gut für einen großen Unterhaltungswert ist", ergänzt Schäuble mit einem spitzbübischen Lächeln. Für weitere Unterhaltung, besonders für die kleinen Besucher am Nachmittag, wird der Kindergarten St. Marien sorgen, während es von der DRK-Ortsgruppe Bühlertal Kaffee und Kuchen gibt. Der Eintritt für die Weinparty am Samstag beträgt zehn Euro, am Sonntag ist der Zutritt frei.

