Neuer Aussteller-Rekord

(red) - Seit mittlerweile 22 Jahren ist die alljährliche Berufsbörse Ende Januar ein fester Termin im Schuljahreskalender der Realschule Rheinmünster. Auch am Montagabend waren zahlreiche Acht- bis Zehntklässler von Haupt- , Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien mit ihren Eltern der Einladung der Schwarzacher Realschule gefolgt, um sich über verschiedene Berufs- und Bildungswege zu informieren. Die Börse zog dabei nicht nur Besucher aus Rheinmünster, sondern auch aus Lichtenau, Freistett, Bühl, Bühlertal und sogar Iffezheim an, teilt die Schule mit.

In diesem Jahr stellte die Realschule mit über 70 Informationsständen und circa 60 Berufsfeldern einen neuen Aussteller-Rekord auf. Das Angebot reichte von "A" wie Altenpfleger bis "Z" wie Zerspanungsmechaniker. Erstmals wurde auch der B-Bau der Schule als Ausstellungsfläche genutzt.

Neben Ausbildungsberufen aus Industrie, Handwerk, Gesundheit und Dienstleistung informierten auch Behörden wie das Finanzamt, die Polizei oder auch die Gemeindeverwaltung Rheinmünster über ihre Ausbildungsplätze. Informationsstände zahlreicher weiterführender Schulen aus Bühl, Baden-Baden, Rastatt und Karlsruhe rundeten das Angebot ab.

"Wir sind wirklich beeindruckt, dass hier so breit über so viele verschiedene technische und kaufmännische Berufe informiert wird - da ist wirklich für jeden etwas dabei", lobten gleich mehrere Besucher im Gespräch mit Schulleiter Rolf Schemel. Auch Tom aus Rheinmünster, der derzeit die achte Klasse besucht, hat den Abend genutzt, um sich zahlreiches Informationsmaterial zu beschaffen. "Ich interessiere mich für einen technisch-handwerklichen Beruf und finde die Auswahl hier sehr gut", zeigte er sich zufrieden.

Das Besondere der Schwarzacher Berufsbörse sind die Ansprechpartner an den Ständen: Nicht nur die Lehrer, auch die sich informierenden Schüler entdeckten an den Ständen der Firmen so manches bekannte Gesicht - nämlich ehemalige Schüler der Realschule, die inzwischen als Auszubildende oder bereits ausgelernte Fachkraft ihren Mann oder ihre Frau stehen und hautnah und niederschwellig über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten, Bewerbungsverfahren oder Aufstiegs- und Weiterbildungschancen in ihrem Berufsfeld informierten.

Viele der Interessenten verließen am Abend die Realschule mit einem Stapel an Flyern und Broschüren über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. "Die Resonanz auf unsere Berufsbörse war auch in diesem Jahr wieder sehr gut", freute sich Schulleiter Schemel über das große Interesse der jungen Menschen. Vor allem die duale Berufsausbildung sei gefragt, schreibt die Realschule.