Vier Interessenten haben schon angeklopft

BT: Frau Schmith-Velten, was ging in Ihnen vor, als sie von der Wiederkandidatur von Hubert Schnurr erfahren haben?

Doris Schmith-Velten: Die CDU Bühl und ich haben damit gerechnet. Ich habe davon, wie die meisten, auf dem Neujahrsempfang erfahren. Es befinden sich ja noch viele große Projekte in der Pipeline, denken Sie an Campus, die Überbauung des Kifaz-Geländes oder an die Sanierung des Windeck-Gymnasiums.

Interview



BT: Der OB gilt als bodenständig, geerdet, unideologisch. Er könnte glatt auch als CDU-Mitglied durchgehen. Und damit könnte ja auch der CDU-Stadtverband ganz gut mit Hubert Schnurr als OB leben.

Schmith-Velten : Gern kann er einen Antrag auf CDU-Mitgliedschaft stellen und fragen, ob wir ihn unterstützen.

BT: Wir unterstellen mal, dass er dies nicht tun wird?

Schmith-Velten (lacht): Das ist sein gutes Recht. Außerdem sitzt er ja für die Freien Wähler im Kreistag. Ich kann die von Ihnen genannten Eigenschaften nur bestätigen. Und er ist außerdem ein sympathischer Mensch.

BT: Wo liegen nach Ihrer Ansicht seine Stärken als OB, wo gibt es möglicherweise Nachbesserungsbedarf?

Schmith-Velten: Er ist ein offener Mensch, unaufgeregt und - wie Sie sagen - völlig unideologisch. Bei der Kommunikation sehe ich allerdings noch Optimierungsbedarf. Beispiel Kifaz-Garten: Da wurden bei den Senioren Hoffnungen geweckt, die dann aber enttäuscht wurden. Auch das Lörch-Gelände war ein Paradebeispiel für unzureichende Kommunikation. Immerhin zeichnet sich aufgrund der Privatinitiative von zwei Bühler Unternehmern nun ein positives Projekt ab. Die Alternative wäre eine jahrelange Brachlandschaft gewesen.

BT: Seit der Ernennung von Bühl zur Großen Kreisstadt hat die CDU zwei OB-Wahlen "vergeigt": Das erste Mal im September 1989, als bei der Nachfolge für Ulrich Wendt das SPD-Mitglied Gerhard Helbing über den CDU-Mann Reinhard Schandel obsiegte und dann nochmals im Oktober 2011, als es für den CDU-Kandidaten und den damaligen Leiter der Polizeihochschule Hamburg, Jörg Feldmann, gerade mal für 24,6 Prozent reichte, Hubert Schnurr aber 50,8 Prozent abräumte. Wird man dieses Mal wieder in die Ferne schweifen oder sich darauf besinnen, dass das Gute oft auch sehr nahe liegen kann?

Schmith-Velten: Zur 89er Wahl kann ich nichts sagen. Da war ich noch nicht Mitglied in der CDU und habe auch nicht in Bühl gewohnt. Herr Feldmann kam auf uns zu. Es gab aber auch einen anderen CDU-Interessenten aus der badisch-schwäbischen Grenzregion, der sich dann aber anders orientiert hat. Aber dieser Zug ist längst aus dem Bahnhof.

BT: Und der nächste Regionalexpress wird spätestens im Sommer einfahren.

Schmith-Velten: Im Augenblick gelten alle unsere Anstrengungen der Kommunalwahl. Am 26. Mai wollen wir wieder stärkste Fraktion werden. Und danach gilt es, den Bürgerinnen und Bürgern eine Alternative zu bieten, denn es heißt ja Oberbürgermeister- Wahl. Wir müssen jetzt auch noch nicht auf die Suche gehen, es gibt nämlich bereits vier Interessenten. Die haben sich allerdings schon gemeldet, bevor der OB seine Wiederkandidatur ankündigte. Jetzt muss man erst mal abwarten, welche Entscheidungen sie im Lichte der aktuellen Sachlage treffen.

BT: Befinden sich unter den vier Interessenten auch Bühler Kommunalpolitiker?

Schmith-Velten: Interessenten aus dem Stadtverband oder aus der Fraktion sind mir nicht bekannt.

BT: Gehen Sie davon aus, dass Hubert Schnurr im Falle einer Wiederwahl tatsächlich volle acht Jahre durchzieht?

Schmith-Velten: Ich bin ein pragmatisch und realistisch denkender Mensch. Theoretisch kann er noch eine volle Amtszeit über acht Jahr machen. Spekulieren möchte ich da nicht.

BT: Welche Überlegungen vermuten Sie hinter der Kandidatur von Georg Feuerer auf einem CDU-Listenplatz für den Gemeinderat und den Kreistag. Im November oder Dezember stehen schließlich auch Beigeordneten-Wahlen an. Im Dezember 2011 hatte Feuerer in einer Stichwahl gegen Wolfgang Jokerst den Kürzeren gezogen. Jokerst hat sich noch nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Falls er sich aufs Altenteil zurückziehen sollte, könnte Feuerer, der heutige Hauptamtsleiter in Gaggenau, nochmals Lust verspüren.

Schmith-Velten: Herr Feuerer ist ein Gewinn für uns. Er ist kompetent und geerdet. Ich habe mit ihm über weitere Ambitionen allerdings noch nicht gesprochen. Die Kompetenz und das Know-how für einen Bühler Beigeordneten würde er auf alle Fälle mitbringen.