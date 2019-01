Großer Druck auf kleinem Gremium

Wie berichtet, will der Investor das Ökonomiegebäude abreißen und dafür einen dreieinhalbgeschossigen Neubau mit einer Kapazität von rund 100 Zimmern errichten lassen. Das Mutterhaus soll umgebaut werden, so dass dort Appartements für betreutes Wohnen und Mitarbeiter Platz finden. Vorgesehen sind auch ein Friseur, eine Arztpraxis und ein Hofladen mit Bistro.

Bei den Besuchern der Informationsveranstaltung stießen die Pläne allerdings auf breite Ablehnung. Diskussionsteilnehmer titulierten den Neubau als "Bettenklotz", "Koloss" oder "bombastische Erweiterung". Ortschaftsrat Hubert Oberle (CDU) gab dem Investor zwei Forderungen mit auf den Weg. Das geplante Flachdach des Neubaus müsse durch ein Satteldach ersetzt werden, darüber hinaus solle das Gebäude weiter von der Straße abrücken.

Projektentwickler Bernd Matthias vom Unternehmen Aurelia Concept (Baden-Baden) will diese Anregungen aufgreifen: "Dem werden wir entsprechen", kündigte er gegenüber dem BT an. Aus seiner Sicht sollte damit einem positiven Votum des Ortschaftsrats nichts mehr im Weg stehen.

Doch so einfach scheint die Rechnung nicht zu sein. "Die Kuh ist damit nicht vom Eis", meint Oberle. Angesichts der massiven Kritik bei der Veranstaltung in der Schlossberghalle müssten die Mitglieder des Ortschaftsrats auch die Meinung der Bevölkerung berücksichtigen. Im Nachgang hätten sich zahlreiche Bürger bei ihm gemeldet. Dabei habe es auch einige positive Stimmen gegeben, die Mehrheit sei aber negativ gewesen. Er wolle in den kommenden Tagen abklären, wie die Rückmeldungen bei den anderen Ortschaftsräten gewesen seien. "Davon wird es letztlich abhängen", sagt Oberle. Er macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Entscheidung schwerfällt: "Das ist für Neusatz das größte Projekt der vergangenen 30 Jahre."

Druck auf den Ortschaftsrat aufgebaut hat auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Der OB hatte bei der Infoveranstaltung betont, dass sich der Gemeinderat nicht gegen das Votum des Ortschafsrats wenden werde und dass das kleine Gremium damit die Entscheidungshoheit habe. Im BT-Gespräch ergänzte Schnurr: "Das ist schon eine Verantwortung für den Ortschaftsrat. Aber dafür sind die Mitglieder auch gewählt." Sollten diese die Pläne abschmettern, werde er mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats abstimmen, ob das Thema überhaupt noch im Bühler Friedrichsbau besprochen werden müsse.

Auch Manfred Kist, Sprecher der Freien Wähler im Ortschaftsrat, betont: "Man spürt einen besonderen Druck auf sich lasten." Bei der Abstimmung gebe es keinen Fraktionszwang, jeder Ortschaftsrat müsse für sich selbst entscheiden. Wie sein eigenes Votum ausfallen werde, wisse er noch nicht. Dafür müsse er erst einmal die modifizierten Pläne des Investors sehen. Klar sei aber: "Mit dem Konzept, das uns bislang vorgestellt wurde, sind wir nicht einverstanden." Mit den angekündigten Änderungen könnte das Vorhaben aber in den Bereich des Vorstellbaren rücken.

Auch Helmut Krampfert könnte den Kubus, wie er in der Schlossberghalle präsentiert wurde, "nicht mittragen". Wie seine Entscheidung auf Basis neuer Pläne ausfallen wird, weiß der einzige SPD-Vertreter im Ortschaftsrat noch nicht. Seine Wunschlösung wäre ohnehin eine ganz andere: Dass die Kirche in Verhandlungen mit der Stadt eintritt und diese das Areal günstig erwerben kann. Krampfert hält es trotz aller baurechtlicher Hürden für möglich, in dem Bereich ein Baugebiet für junge Familien zu entwickeln. "Ich bin als Vertreter der Bürger auch dafür verantwortlich, dass Neusatz nicht ausstirbt", meint er. Er schließe nicht aus, dass sich schon bis zum 12. Februar etwas bewege: "Vielleicht haben wir dann schon eine ganz neue Situation."